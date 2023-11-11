Как не растерять красоту зимой? 5 правил ухода за кожей в холода

С наступлением холодов наша внешность часто меняется не в лучшую сторону. Сохнет и стягивается кожа, цвет лица становится тусклым и неоднородным. Появляются мелкие морщинки и даже воспаления.

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Какие 5 правил ухода за кожей нужно соблюдать в холодною погоду, чтобы оставаться красивой, — «Секрету фирмы» рассказала косметолог, дерматолог, основатель сети клиник Cosmopro Пасихат Магомедова.

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Правило 1. Нежно очищаем

Вечером умываемся тёплой кипячёной водой — она мягче, чем та, что течёт из крана. Средство для умывания в холодное время года должно быть особенно деликатным, не повреждающим защитный барьер кожи. Показатель кислотности (рН) в таком средстве должен находиться в диапазоне 5,5–7,0. Убедитесь, что в составе нет спирта и сильнодействующих поверхностно-активных веществ.

Правило 2. Пользуемся питательными кремами

После умывания наносим два крема: один для области вокруг глаз, другой — на всё остальное лицо и на шею. Крем надо наносить тонким слоем. То, что должно впитаться, и так впитается, а лишнее будет мешать дышать коже. Избыточное количество крема приводит к пастозности, отёчности. Женщина рассчитывает встать утром бодрой и со здоровым лицом, а получает обратный эффект. Важно: нельзя пользоваться одним и тем же кремом много лет, как бы он вам ни подходил. Представьте, что какой-то человек любит пирожные. Если мы будем его кормить несколько лет утром, днём и вечером его любимыми пирожными, его рано или поздно начнёт тошнить от них. Коже тоже нужно разнообразие.

Правило 3. Питаем кожу изнутри

В холода уменьшается микроциркуляция кожи и её снабжение питательными веществами. Чтобы восполнить этот недостаток, я рекомендую сдать анализ на основные витамины. После этого можно будет вместе с врачом подобрать оптимальный витаминный комплекс для восполнения дефицитов. Особое внимание надо обратить на омегу-3 и витамин D3. Эти два витамина в комплексе поддержат здоровье кожи и не позволят ей пересыхать и воспаляться. Также я рекомендую добавить пептиды коллагена, которые укрепят кожу и позволят ей сохранить эластичность.

Правило 4. Активно увлажняем кожу

Чтобы помочь коже справиться с сухостью, её нужно регулярно увлажнять. Лучше всего делать это вечером после принятия душа, когда кожа уже впитала много влаги. С увлажнением хорошо справляются кремы, содержащие гиалоурановую кислоту, мочевину, небольшое количество глицерина или сорбита. А вот утром, перед выходом из дома, пользоваться увлажняющими кремами не надо. Чем влажнее кожа, тем выше риск переохлаждения и повреждения кожного покрова на морозе. Лучше нанесите защитный крем с пленкообразующими веществами, антиоксидантами и противовоспалительными компонентами. Он создаст невидимый барьер между вашей кожей и холодным воздухом. Наносить такой крем надо за 40 минут или даже за час до выхода из дома.

Правило 5. Посещаем косметолога