Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев раскрыл отношение мужчин к женщинам с пышными формами. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

© Lenta.ru

Эксперт ответил на вопрос, можно ли выглядеть сексуально с лишним весом. Так, он заявил, что девушки плюс-сайз, безусловно, могут быть привлекательными. Кроме того, у них много поклонников среди представителей противоположного пола.

«Помните, что все мужчины делятся только на две категории: одни любят полных дам, а другие в этом открыто признаются», — заверил Васильев.