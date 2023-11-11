Помогает ли домашний самомассаж и как правильно его делать. Гайд

Косметологические клиники и салоны красоты наперебой предлагают женщинам процедуры для улучшения состояния кожи. Стоить они могут все деньги мира, но есть и относительно дешёвые и эффективные. К таким относится массаж лица, который помогает решить много проблем — от отёчности до лёгкой подтяжки. Однако делать его нужно достаточно регулярно, и если вы не готовы прописаться в салонах, можно научиться справляться самостоятельно.

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Как правильно делать самомассаж лица дома, стоит ли использовать ролики и другие массажёры и не навредит ли такая самодеятельность, «Секрету» рассказали косметологи и массажисты.

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Самомассаж лица: польза и эффект

Если в необходимости поддерживать в здоровом теле здоровый дух и давать телу физические нагрузки как-то никто особо не сомневается, то массаж и гимнастика для лица всё ещё остаются практиками недооценёнными. Между тем на лице у нас находится та же кожа, а под ней — те же мышцы, и им тоже полезны как нагрузка, так и расслабление. Плюсы массажа лица признают многие косметологи и дерматологи, и почти в каждом салоне есть такая услуга.

Косметолог Мария Мартынова рассказала, на что способен такой массаж: улучшение кровообращения , благодаря чему кожа питается кислородом и питательными веществами; снятие отёчности; уменьшение мешков под глазами; лифтинг овала лица; уменьшение провисания тканей, работа с брылями; расслабление мышц, а значит, уменьшение заломов на лице, уменьшение стресса и др.

При регулярных занятиях эффект будет схож с тренировками: вы будете выглядеть свежее, стройнее и подтянутее. Особенно это актуально российским дамам в возрасте за тридцать. Сам по себе лёгкий самомассаж — это прежде всего поддерживающая процедура. Профессиональные серьёзные косметологические процедуры могут давать более видимый и яркий эффект. Но в промежутках между ними вполне можно делать массаж самостоятельно.

Как правильно делать массаж лица дома

Прежде чем заниматься массажем лица, стоит вспомнить, что кожа на лице намного тоньше и деликатнее, чем, например, на спине. Так что привычные техники «взять и замесить» тут не подойдут. Важно правильно подготовиться к самомассажу, почитать инструкции и посмотреть видеоролики по выбранной технике.

Техники самомассажа лица

Существует множество техник для массажа лица, и каждая из них имеет свои особенности и показания. С их помощью можно добиться кардинально разных эффектов, так что для начала стоит определиться, что нужно именно вам.

Массаж лица бывает:

косметический — он помогает компонентам косметических средств активнее проникать в кожу и в целом улучшает её вид. При выполнении массажа используются три движения: похлопывание, надавливание, вибрация подушечками пальцев, делать это нужно 5 минут каждый день во время стандартного ухода;

щипковый (или массаж Жаке) — позволяет глубоко проработать кожу и справиться с активной выработкой себума, угревой сыпью и закупоренными порами, щипать кожу нужно 15–20 минут;

лимфодренажный — убирает отёки и мешки под глазами, улучшает отток жидкости из тканей лица, делается по массажным линиям к лимфоузлам на висках и шее от 5 до 20 минут;

мимический — позволяет справиться с последствиями активной мимики, уменьшает выраженность носогубных складок и морщин у глаз, выполняется мягкими разглаживающими и надавливающими движениями 15–20 минут;

скульптурный — предполагает глубокую проработку (разминание) мягких тканей, воздействует на мимические мышцы и подкожную клетчатку, кровеносные и лимфатические сосуды;

пластический — его называют также альтернативой пластическим операциям и инъекциям, похож на скульптурный, помогает значительно улучшить качество кожи и подтянуть овал лица;

релаксирующий — расслабляет мышцы лица, помогает избавиться от мимических заломов;

массаж Асахи — интенсивно воздействует на глубокие мышцы, помогает немного скорректировать овал лица, уменьшить выраженность морщин, выполняется около 15 минут ежедневно; - массаж роликами или скребками гуаша;

аппаратный массаж с помощью специальных приборов и т. д.

Но далеко не все техники массажа вы сможете повторить сами в домашних условиях. Обычно для освоения косметологи рекомендуют классический косметологический массаж, массаж Асахи, щипковый, лимфодренажный или массаж роликами. Скульптурный и пластический лучше оставить профессионалам, а для релаксирующего вам точно потребуется чья-то помощь, потому что расслабиться в то время, как контролируешь процесс, невозможно. Кроме косметического массажа и массажа Асахи, применять другие техники рекомендуется не более чем 1–2 раза в неделю.

Как подготовиться к массажу лица

Первый шаг — очищение. Важно выполнять массаж на чистой коже чистыми руками, иначе есть риск занести в поры грязь и бактерии, вызвать раздражение, обострение акне. Поэтому нужно тщательно очистить лицо от макияжа и загрязнений. После очищения можно также воспользоваться тоником или отложить этот момент до повторного умывания после массажа.

Второй шаг — увлажнение. Выполнять массаж на сухую строго не рекомендуется, ведь сила трения будет способствовать растяжению кожи. А это может вызвать заломы и морщины, особенно при непрофессиональном выполнении. Поэтому важно улучшить скольжение пальцев по коже. Для этого подойдут увлажняющие кремы и сыворотки (в количестве несколько большем, чем обычный уход), специальные массажные масла для лица (если у вас нет индивидуальной реакции на масла) или даже гидрофильное масло — оно выполняет очищающую функцию и после смывается водой, превращаясь при контакте с ней в мыльную пенку. В крайнем случае можно делать массаж просто на влажной коже, периодически смачивая её повторно для поддержания эффекта.

Наконец, третий шаг, о котором редко вспоминают косметологи в салонах, но который будет нелишним при домашнем массаже лица, — это разминка. Для разогрева мышц и улучшения тока лимфы прежде, чем браться за лицо, стоит обратить внимание на шею и плечевой пояс. Разминку можно провести и перед умыванием — даже обычная утренняя зарядка уже значительно усилит эффект от процедуры.

Как самостоятельно делать массаж лица: общие правила

По словам Анны Крючковой, независимо от выбранной техники, для любых массажей есть несколько общих правил:

Если мы хотим убрать хроническое сокращение мышцы, которое, собственно, и обеспечивает нам кожную складку-морщину, то нам нужно удлинить сокращённую мышцу, расслабить её. Это, как правило, делается массажными движениями от места крепления мышцы к кости. Мимические мышцы на лице одним концом крепятся к кости, а другим — вплетаются в круговые мышцы на лице — мышцы глаза, рта. Эта структура обеспечивает максимальную подвижность этих мышц и всё богатство мимики. Именно поэтому массажные движения в таких случаях делаются для расслабления, а не для тонизирования.

Если же мы хотим привести мышцы в тонус и придать им силу, то мы, наоборот, делаем массаж от места вплетения мышц к месту крепления к кости. Также стоит обратить внимание на то, по каким линиям и направлениям проходит ток лимфы. Именно эта жидкость ответственна за появление у нас отёков.

Массажных техник много, но важно запомнить одно: все движения нужно проводить от центра к периферии и немного вверх, указала косметолог Мария Мартынова. От подбородка к мочке уха, от крыльев носа к виску, от бровей вверх к волосистой части головы. Если руки у вас быстро устают, попробуйте провести процедуру с помощью камня гуаша. В магазинах их продают из разных материалов: пластмасса, стекло, камень, железо. Движения камнем будут те же, что и при массаже руками, подчеркнула Мартынова. Инструмент надо держать под небольшим углом около 20 градусов к поверхности лица. Чем больше угол, тем сильнее воздействие на кожу. После массажа обязательно ещё раз умойтесь с очищающим средством и нанесите маску или крем. Массаж можно делать как ежедневно минут по 5–7, так и 2–3 раза в неделю минут по 15–20. Всё зависит от ваших возможностей и желаний. Но буквально через 2–4 процедуры вы заметите, как овал лица становится точёным, уходят брыли, проявляются скулы.

Может ли навредить самомассаж лица

Несмотря на то что косметологи сами же рекомендуют делать дома самомассаж, не стоит думать, что любой дурак с первого раза может сделать это правильно. Чтобы не усугубить состояние лица и не добавить ему заломов и морщин, важно делать любой массаж по массажным линиям. Кроме того, как и у любой процедуры, у массажа тоже есть противопоказания. Например, не стоит делать массаж, если у вас обострение герпеса, угревой сыпи или купероза.

Мария Мартынова отметила также, что не стоит делать массаж лица, если у вас:

повреждения кожного покрова в месте проведения процедуры;

простудные состояния, повышенная температура;

инъекционные процедуры (должно пройти 2–4 недели после уколов);

некоторые виды онкологии;

сердечно-сосудистые заболевания;

заболевания щитовидной железы.