Молодость продолжается: топ-5 пластических операций для мужчин и женщин в 50+

Желание сохранить и продлить молодость — одна из главных причин обращения мужчин и женщин к эстетической медицине. Все, что когда-то удавалось корректировать и поддерживать посредством различных малоинвазивных процедур, после 40 лет работает с трудом. Кожа постепенно теряет тонус, эластичность, ткани ослабевают и плывут вниз, появляются морщины и возрастная отечность.

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Какие возможности и техники способны приостановить время и помочь продлить красоту и молодость тела и лица, «Вечерней Москве» рассказал пластический и реконструктивный хирург Александр Катков.

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Спейслифтинг

Австралийский хирург Брайан Мендельсон больше десяти лет назад разработал авторскую методику, которая с годами модернизировалась, корректировалась другими специалистами и сегодня успешно практикуется во многих странах. Техника позволяет максимально деликатно убрать возрастные изменения, корректировать среднюю и нижнюю части лица, возвращать четкий овал и угол молодости. Хирург работает в точечных пространствах, «спейсах», где наиболее ярко проявляются все возрастные изменения: область скул, щеки, носогубная зона, брыли, слезные борозды. Прекрасный результат достигается благодаря ювелирной работе с фасциями и мышечной системой, так как именно зоны связок фиксируют лицо и не дают тканям атрофироваться и ползти вниз.

Подобное моделирование лица, в отличие от SMAS-лифтинга, позволяет перераспределить объем и мягкие ткани, а не натянуть их. Врач вручную восстанавливает каждую связку и фиксирует ее специальными швами. Вот почему, в отличие от многих других хирургических вмешательств, спейслифтинг не просто омолаживает лицо: оно приобретает естественный и гармоничный вид, без искажения мимики, кукольной натянутости и в целом без следов вмешательства пластического хирурга. К достоинствам методики можно отнести отсутствие длительной реабилитации и возможность провести операцию как на всем лице, так и в отдельных его зонах.

Пластика шеи

Признаки старения на шее проявляются довольно рано: мышца платизма, которая отвечает за ее молодость, содержит мало сальных желез, в движение приходит редко и поэтому эластичность теряет очень быстро. Платизмопластика позволяет пациенту избавиться от второго подбородка, убрать дряблость, складки и размытый угол между шеей и лицом.

Операция достаточно непростая и требует высокого мастерства и опыта хирурга. Результатом становятся подтянутая шея, улучшение внешнего вида кожи, молодой и привлекательный эстетический вид.

Как правило, лечащий врач рекомендует проводить пластику шеи с другими операциями, так как чаще всего провисает не только шея, но и нижняя треть лица. Поэтому комбооперация в сочетании со спейслифтингом помогает избежать яркого контраста между лицом и шеей, добиться длительного эффекта омоложения.

Комбинированные операции

Чтобы получить максимальный результат, многим возрастным пациентам хирурги рекомендуют комплексное преображение. У сочетанных операций много плюсов: результат ярче, чем от локального вмешательства, анализы и реабилитация — один раз, очевидный финансовый бонус на расходные материалы, пребывание в стационаре и так далее. Исходя из индивидуальности пациента, врач разрабатывает наиболее удачный вариант вмешательства. Это могут быть:

блефаропластика и спейслифтинг — позволяют распахнуть глаза и избавить веки от излишков кожи, а также сделать овал лица четким, подтянутым, молодым;

эндоскопический лифтинг лба и висков и блефаропластика — улучшение верхней части лица омолаживает и помогает достичь гармоничных пропорций. А вместе с появлением молодого и свежего взгляда любые признаки старения исчезают;

спейслифтинг и липофилинг (лицо с возрастом теряет привлекательные молодые объемы, и благодаря липофилингу врач восполняет их именно в тех зонах, где это нужно. А спейслифтинг возвращает лицу тонус и подтянутость).

Блефаропластика

Операция пользуется большим спросом как у женщин, так и у мужчин. Ритм и образ современной жизни, увы, не способствуют продлению молодости зоны глаз: отечность, мешки, морщины и вечно уставший взгляд встречаются даже у достаточно молодых людей. Врач после консультации предлагает оптимальный вариант вмешательства, так как видов коррекции век несколько. Кому-то будет достаточно только нижней блефаропластики, пациентам постарше, скорее всего, придется прибегнуть к круговой пластике век. Так или иначе после операции стираются следы усталости, отечности, глубоких заломов и морщин, устраняются грыжи и нависшая кожа век.

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