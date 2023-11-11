Какая одежда не подходит женщинам с животиком

Если ты считаешь, что твоя фигура не позволяет тебе носить любые модные образы, и проблемной областью, которую хочется как-то замаскировать, является область талии – важно помнить, какие именно фасоны одежды в этом случае лучше забыть и не надевать никогда.

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Очевидно, что если ты не хочешь акцентировать внимание на талии, то стоит избегать обтягивающих силуэтов, причем именно в области живота.

Во-вторых, неудачно будут смотреться модели, "перерезающие" живот в его самой широкой части. У каждого человека фигура индивидуальна, поэтому нужно подбирать посадку, подходящую именно для тебя.

Также не лучшим вариантом является и одежда оверсайз. Несмотря на то, что сейчас это, конечно, модный тренд, не стоит им злоупотреблять, особенно если твоя задача – скрыть проблемную зону талии. Вместо бесформенных вещей лучше выбрать рубашку свободного кроя. Благодаря строгим вертикальным линиям она вытянет пропорции и поможет замаскировать недостатки фигуры. Кроме этого хорошим решением станет и одежда в стиле кимоно. Речь идет о платьях, кардиганах и пальто на запахе с поясом.