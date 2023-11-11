Гладкая кожа без морщин: берем на заметку универсальные секреты красоты

По внешности, особенно по некоторым признакам на лице, врач может определить наличие тех или иных заболеваний и дефицитных состояний у человека. О недостатке каких важных нутриентов говорит сухая кожа и морщины? Как вернуть гладкость кожи и молодость лица?

Берем на заметку универсальные секреты красоты. Первое, о чем может свидетельствовать раннее появление морщин – дефицит альфа-липоевой кислоты. Именно это вещество уберегает от преждевременного старения, поэтому входит в состав многих уходовых средств. Поскольку с возрастом выработка альфа-липоевой кислоты снижается, следует контролировать, чтобы ее достаточное количество поступало с пищей. Так, ее содержание велико в молоке, рисе, субпродуктах, бобовых, шпинате и грибах.

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Также немаловажную роль в предотвращении старения кожи играет линоленовая кислота. Также она способствует укреплению иммунитета и улучшению зрения. Этого вещества много в грецких орехах и льняном масле.

Следующим микронутриентом, помогающим сохранять молодость, является витамин С. Именно он способствует синтезу коллагена, составляющего основу соединительной ткани. Витамина С много в овощах и фруктах, особенно в цитрусовых, различных ягодах, шиповнике, а также в капусте и картофеле. Но не стоит забывать о том, что при термической обработке пищи большая его часть разрушается, поэтому аскорбиновую кислоту лучше получать из свежих продуктов.

Помимо этого, проблемы с кожей, сухость и появление морщин может вызывать дефицит жирорастворимых витаминов А и Е. Источниками первого являются морковь, курага, сливочное масло. А витамина Е много в различных растительных маслах, орехах и семечках. Стоит отметить, что усвоению этих важных элементов способствует витамин С.