Фанаты обсуждают новый образ Рианны: мнения разделились
Давненько Рианна не радовала нас своими радикальными преображениями. А точнее, радовала — но в основном дерзкими и откровенными на грани фола. Однако в последнее время молодая мама все чаще переходит на сторону классики. Вот и на этот раз обошлось без сексуальных мини-юбок и неприличных украшений — певица выбрала наряд в духе пресловутой «тихой роскоши».
Папарацци поймали звезду на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе в классическом бежевом пальто и с длинными светлыми волосами в тон. И надо сказать, многие фанаты остались в восторге от нового имиджа певицы. «Это ее лучший образ за последние годы. Красивая!», «С таким цветом волос ее зеленые глаза кажутся еще ярче», «Это определенно ее цвет, он так подходит к ее оттенку кожи», — хвалят Рианну читатели таблоида Daily Mail.
Но и недовольных нашлось тоже немало. «Она осветлила волосы, к чему это? Ей совсем не идет», «Совсем не похожа на себя», «Немодно и скучно», «Она что, украла парик у Бейонсе?» — ругаются комментаторы.
Ну а мы уверены, что такой прически, которая бы не шла этой красотке, пока просто не придумали. А еще сразу вспомнили лучшие времена, когда Рири на заре карьеры отжигала с фирменным ирокезом очень похожего оттенка. А ее фанатам не приходилось гадать на картах таро, кофейной гуще и репортажах таблоидов, когда же любимая певица выпустит новый альбом и отправится в долгожданный тур.