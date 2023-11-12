Фанаты обсуждают новый образ Рианны: мнения разделились

Давненько Рианна не радовала нас своими радикальными преображениями. А точнее, радовала — но в основном дерзкими и откровенными на грани фола. Однако в последнее время молодая мама все чаще переходит на сторону классики. Вот и на этот раз обошлось без сексуальных мини-юбок и неприличных украшений — певица выбрала наряд в духе пресловутой «тихой роскоши».

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Папарацци поймали звезду на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе в классическом бежевом пальто и с длинными светлыми волосами в тон. И надо сказать, многие фанаты остались в восторге от нового имиджа певицы. «Это ее лучший образ за последние годы. Красивая!», «С таким цветом волос ее зеленые глаза кажутся еще ярче», «Это определенно ее цвет, он так подходит к ее оттенку кожи», — хвалят Рианну читатели таблоида Daily Mail.

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Но и недовольных нашлось тоже немало. «Она осветлила волосы, к чему это? Ей совсем не идет», «Совсем не похожа на себя», «Немодно и скучно», «Она что, украла парик у Бейонсе?» — ругаются комментаторы.