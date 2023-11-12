Макияж для поздней осени: советы визажиста

С приходом холодов многие девушки начинают отдавать предпочтение более темным и насыщенным оттенкам для придания образу загадочности. Но существуют и другие особенности осеннего макияжа, о которых рассказала визажист Елизавета Никишина.

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Одним из главных трендов этой осени является использование темных оттенков помады: насыщенных красных, вишневых, фиолетовых. Такие цвета придают образу загадочности и глубины. А если сверху нанести еще блеск для губ или слой глянцевой помады, то можно получить шикарный вечерний образ.

Тренд на здоровую сияющую кожу был и есть всегда, и поздняя осень – не исключение. Для придания естественного блеска можно использовать хайлайтер или бронзер. Наносить их следует на верхнюю часть скул и нос. А для еще более эффектного результата можно воспользоваться жидким хайлайтером.

Фиолетовые, голубые, зеленые тени также отлично дополнят ноябрьский образ и помогут выделиться из толпы. Для придания большей выразительности можно добавить темные тени в уголки глаз.

Кроме этого, по-осеннему шикарно будут смотреться смоки-айз с добавлением ледяных темно-синих и серых оттенков. Для создания такого макияжа понадобится еще белый хайлайтер, который следует наносить в уголки глаз.

Румяна – еще один тренд, актуальный всегда. С румянами можно экспериментировать, нанося их на разные участки лица. Румяна неизменно придают образу свежести и естественности.

Также создать выразительный необычный образ поможет цветная тушь. Еще более смело будет выглядеть макияж с добавлением теней или подводки в тон.