Благоприятные дни для маникюра в январе 2024 года

Маникюр – это один из самых простых, но эффективных способов подчеркнуть свою индивидуальность. И новый месяц предоставляет интересные возможности для проявления себя. Клео.ру предлагает узнать, какие дни будут самыми удачными для маникюра по лунному календарю на январь 2024 года.

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Маникюр по фазам Луны в январе 2024

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Еще с древних времени определено, что Луна влияет на человека, определяет его поведение и здоровье. Энергия ночного светила сказывается и на состоянии ногтей. По мнению известных астрологов, на определенных этапах лунного цикла может меняться скорость роста, плотность и защитные функции. Такие изменения могут отразиться и на результате проведения маникюра.

Убывающая (1-10, 26-31 января) . На данном этапе происходит накопление внутренней энергии и подготовка к новолунию. В результате усиливаются защитные возможности. Ногти будут более крепкими, но скорость роста значительно замедляется. Данная фаза благоприятна для оздоровительных процедур, а также предоставляет дополнительные возможности для любительниц короткого маникюра.

Растущая (12-24 января) . Будучи в противоположной фазе, Луна ускорят рост и активирует некоторые жизненные процессы. Ногти часто теряют эластичность, становятся тонкими и хрупкими, но растут быстрее. Это создает интересные возможности для любительниц длинного маникюра. Рекомендуется совмещать процедуру с укреплением и уходом за кожей рук.

Новолуние (11 января) . Этот день считается самым неблагоприятным для любых косметических процедур, включая маникюр. Даже самые простые работы могут вызвать проблемы с ногтями и отразятся на общем состоянии здоровья.

Полнолуние (25 января) . На данном этапе интенсивность лунного влияния будет на максимальном уровне. Такое воздействие на ногти тоже будет создавать негативные последствия. Маникюр, сделанный в полнолуние, окажется недолговечным. Также возможны аллергические реакции на средства для ухода. Чтобы достичь лучшего результата, необходимо планировать визит к мастеру по фазам Луны. В январе 2024 года они будут такими:

Благоприятные дни для маникюра в январе 2024

Выбор правильного времени является одним из важны факторов, влияющих как на результат самой процедуры, так и на общее состояние здоровья и благополучия. Синхронизируя свою жизнь с природными циклами, удастся достигнуть больших результатов и успехов в самых важных и сложных делах.

Лунный календарь позволяет понять, какие дни окажутся наиболее благоприятными для маникюра в январе 2024 года. Но при планировании процедуры важно также учитывать даты, когда визит к мастеру может спровоцировать различные проблемы.

Самыми удачными днями являются 4, 16, 18, 24 и 27 января. На это время можно смело планировать работы любой сложности. Энергетика звезд поможет сохранить здоровье ногтей. Маникюр сохранит первоначальный вид на длительный период. Вероятность негативных последствий и травм существенно снижается и достигает минимальных значений.

Подходящими днями для оздоровительных процедур и общего ухода за руками будут 1, 3, 6, 7, 9, 10, 15 и 17 января. В такие моменты усиливается лечебная энергетика звезд. Более того, маникюр, выполненный в эти дни, может улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет, стабилизировать работу некоторых органов (сердца, почек, печени).

Самыми неблагоприятными днями для визита в маникюрный салон станут 5, 11, 12, 13, 20, 25 и 29 января. Проведенные процедуры могут повлиять на энергетические возможности дам. После маникюра может появляться чувство усталости, апатия. Сами результаты тоже оставят желать лучшего и окажутся бесполезной тратой денег.

Вишневый . Оттенок создает ощущение тепла, уюта и роскоши. Он идеально подходит для холодных зимних дней и положительно выделяет дам на фоне других людей.

Темно-синий . Данный цвет часто ассоциируется с покоем, стабильностью и внутренней гармонией. Если последние недели и месяцы выдались напряженными, то такой выбор цвета поможет успокоиться и взять себя в руки.

Серый . Нейтральный цвет будет отличным фоном для различных видов работ. Цвет символизирует решительность и стойкость. Эти качества окажутся очень полезными, особенно в начале года. Астрологи рекомендуют уделять внимание не только датам, но и выбору цветов. Правильно подобранные оттенки могут создавать хорошее настроение и укреплять энергетические возможности дам. Лучшими цветами для маникюра в январе 2024 года являются:

Подведем итог