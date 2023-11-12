Советы парикмахеров: как мыть голову, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Самая обычная процедура мытья головы, как и любые другие уходовые процедуры, должна соответствовать определенным правилам. Это крайне важно для здоровья и красоты шевелюры. И кроме этого, если моешь голову правильно, волосы будут оставаться чистыми дольше.

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Наверняка, вы обращали внимание на то, что после посещения салона красоты голова на более длительный период сохраняет свежесть. А когда моешь голову дома, результат не толь долговечный. Это не волшебство мастеров-парикмахеров, а всего лишь знание базовых правил по уходу за волосами.

Во-первых, голову следует мыть чуть теплой или прохладной водой. Чем выше температура воды, тем быстрее будут пачкаться волосы.

Во-вторых, небольшое количество шампуня нужно вспенить сначала у себя в ладонях и уже потом нанести на кожу головы. Наносить средство необходимо только на кожу, но не на волосу, и втирать его интенсивными массажными движениями.

Еще один важный момент: не стоит сразу же смывать шампунь. Лучше подождать около минуты и только потом смыть.

Наносить и смывать средство таким образом необходимо не менее двух раз, а в случае если кожа головы особенно жирная, то можно это сделать и три, и даже четыре раза. Тогда эффект от мытья будет сохраняться дольше.

Перед тем, как воспользоваться кондиционером, важно убрать с волос лишнюю влагу, промокнув их полотенцем. Так бальзам будет легче нанести и принесет больше пользы.