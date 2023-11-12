Яркий шарф — несомненный тренд сезона: разбираемся, как и с чем его носить

С наступлением холодов стоит задуматься о том, как такой необходимый в осенне-зимний период аксессуар, как шарф, сделать стильным дополнением образа, а, возможно, и его изюминкой. Ведь мы носим его не только ради тепла, но и для того, чтобы подчеркнуть свой стиль.

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Многие люди осенью и зимой привыкли выбирать стандартные темные немаркие цвета: черный, серый, коричневый, темно-синий. И напрасно. Безусловно, осенью нам не хватает солнца, и все вокруг кажется блеклым и унылым. Именно поэтому стоит разбавить свой скучный осенне-зимний гардероб яркими красками. Например, можно выбрать яркий шарф.

Сочный красный, желтый, оранжевый, сиреневый, зеленый однозначно поднимут настроение и сделают образ более интересным и стильным. В этом сезоне в моде длинные разноцветные шарфы, которые можно носить и с классическими пальто, и с пуховиками, и с дубленками.

Как же повязать шарф, чтобы это выглядело органично? Вариантов множество. Самый классический – простой полуоборот: достаточно просто небрежно закинуть один край шарфа назад. Для такого варианта лучше выбирать объемные модели шарфов.

Если шарф очень длинный, то можно сделать полный оборот вокруг шеи и второй конец вывести вперед. Края могут находиться и не на одной длине.

Можно обернуть шарф вокруг головы и два раза. Такой способ подойдет для постоянно мерзнущих людей, стремящихся сделать свой наряд максимально теплым. В таком случае шарф должен быть длинным, конец аккуратно заправляется вниз.

Любители палантинов могут сделать акцент на одно плечо. Это и стильно, и в то же время тепло. А можно и просто накинуть шарф на плечи. Подойдут как объемные, так и тонкие шарфы из кашемира.