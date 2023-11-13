10 классных помад для нюдового макияжа на каждый день

База любой косметички и классика бьюти-жанра — все это про нюдовую помаду. Мы собрали 10 вариантов с удобной текстурой, которые к тому же ухаживают за губами.

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Матовая помада Color Riche, L’Oreal Paris (909 руб.)

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Тонкий аппликатор помады L’Oreal Paris обеспечивает точное нанесение, а инновационная формула — насыщенное и стойкое покрытие. В формуле также есть гиалуроновая кислота для эффекта объемных губ и аргановое масло для увлажнения.

Помада с сатиновым покрытием, Nars (3399 руб.)

У бренда Nars в палитре сразу 60 помад, среди которых есть лоты с сатиновым и матовым покрытием. Среди главных достоинств — стойкая формула, комфортное нанесение, гладкое и равномерное покрытие.

Губная помада Vamp! Creamy Duo, Pupa (1649 руб.)

Средство два в одном от Pupa для классного макияжа губ. С одной стороны расположен карандаш, чтобы подчеркнуть губы и создать необходимую форму, с другой — кремовая помада. Формула ровно ложится и не требует обновлений в течение дня.

Помада Your Lips Cream, Annbeauty (2000 руб.)

Кремовая и плотная текстура помады Annbeauty уже с первого слоя придает губам насыщенный цвет. За счет формы — тонкого стика — средство аккуратно рисует контур.

Помада Femme Fatale, Vivienne Sabo (558 руб.)

Кроме матового финиша помада Vivienne Sabo обещает удобное нанесение и стойкую формулу, которая при этом не пересушит губы. Наносить ее можно сплошным слоем или точечно, а потом распределить подушечками пальцев — так получится создать более естественный эффект.

Помада Perfect Color, Artdeco (1026 руб.)

Помада Artdeco визуально делает губы объемнее, равномерно прокрашивает их и не вызывает дискомфорта. Бренд сделал ставку не только на декоративные функции, но и на уход, поэтому в формуле много полезных компонентов: гиалуроновая кислота, натуральные масла и экстракты.

Матовая помада Gonna Be Hot, Shu (399 руб.)

Насыщенная и комфортная по текстуре матовая помада. Цвет ложится без нареканий, а уходовые компоненты в составе питают губы и предотвращают шелушения.

Помада Hydrating Nude, Essence (227 руб.)

Деликатная по всем фронтам помада Essence с легкой и полупрозрачной текстурой. Средство подчеркивает губы, оставляет матовый финиш и интенсивно увлажняет кожу благодаря маслам в формуле.

Сатиновая помада Full Satin Nude, Catrice (395 руб.)

У помады Catrice матовая текстура с сатиновым финишем. Формула насыщена полезными компонентами вроде масла шиповника и витамина С, которые поддерживают увлажнение и питание кожи.

Помада-стик Influence, Influence Beauty (554 руб.)