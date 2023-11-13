Не надо паники: вот какие хитрости могут спасти отросший маникюр

Совсем скоро Новый год и многие девушки задаются вопросом, как скрыть отросший маникюр, если до записи к мастеру еще несколько недель. Несвежее покрытие может выглядеть неряшливо и неухоженно, особенно если новый рост ногтей сильно отличается от цвета или текстуры покрытия. Однако существуют способы, которые помогут справиться с этой проблемой.

Отросший маникюр – это естественный процесс, и его можно исправить с помощью правильного ухода и регулярного обновления покрытия ногтей. Регулярные процедуры маникюра и использование качественных продуктов помогут сохранить ваши ногти красивыми и ухоженными. Стали известны хитрости, которые могут спасти отросший маникюр.

Специалисты рекомендуют использовать масло для ногтей. Оно помогает увлажнить и смягчить кутикулу, предотвращает ее сухость и шелушение, а также питает ногтевую пластину. Удобнее всего использовать масло в формате карандаша, которое можно положить в сумочку и наносить в любом месте по мере необходимости. Кроме него можно использовать воск для кутикулы и маски для рук, которые также помогут сохранить опрятный вид.