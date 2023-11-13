Как одеваться зимой, чтобы выглядеть модно: 8 простых сочетаний

Подглядываем за гостями Недели моды в Париже и рассказываем, как собрать теплый и в то же время модный комплект на сезон осень-зима.

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Высокие перчатки и укороченный рукав

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Если вам посчастливилось найти верхнюю одежду с укороченным рукавом, берите не глядя. Она как нельзя лучше продемонстрирует, что вы в курсе тренда на высокие перчатки. Обратите внимание, как металлическая фурнитура оживляет образ — без заклепок он мог бы показаться скучным.

Яркий верх, джинсовый низ

Дай вам волю, ни за что не расставались бы с любимым джинсовым костюмом круглый год? Это больше не проблема — рекомендуем сочетать джинсовую одежду с яркими пальто и пуховиками. А если станет слишком холодно, вспомните тренд на огромные шарфы.

Подбираем по фактуре

Даже простой однотонный образ хочется разглядывать бесконечно, если он составлен с учетом особенностей материалов. Располагаете гладким пальто? Подберите к нему нечто схожее по цвету, но более фактурное. И наоборот. Дополните образ буквально одной яркой деталью.

Кожаный низ, пышный верх

Если у вас нет ультравысоких ботфортов, это еще не значит, что вы не можете сыграть на контрасте. Достаточно подобрать под пышную шубу сдержанные брюки и обувь. Не забудьте надеть шарф им в тон, чтобы визуально подружить верхнюю часть с нижней.

Клеш во всем

Вновь актуальный силуэт «песочные часы» как нельзя лучше подчеркнут брюки с умеренным клешем. Летящее пальто-кимоно вторит им формой рукава, образ получается динамичным и легким — выгодное преимущество в сезон наглухо застегнутых пуховиков.

Яркое с темными аксессуарами

В моде монохромные образы, но даже они не обходятся без контрастных акцентов. Чтобы не превратиться в ходячее буйство красок, сочетайте яркие вещи одного цвета со сдержанными аксессуарами другого. Классические пары цветов точно не подведут.

Сумочка с чем угодно

Что отличает небрежный образ от модного? Умение намекнуть, что все неслучайно, с помощью деталей. Акцентная яркая сумка — ваш счастливый билет в мир стритстайла!

Пуховик и шерстяное платье