Как одеваться зимой, чтобы выглядеть модно: 8 простых сочетаний
Подглядываем за гостями Недели моды в Париже и рассказываем, как собрать теплый и в то же время модный комплект на сезон осень-зима.
Высокие перчатки и укороченный рукав
Если вам посчастливилось найти верхнюю одежду с укороченным рукавом, берите не глядя. Она как нельзя лучше продемонстрирует, что вы в курсе тренда на высокие перчатки. Обратите внимание, как металлическая фурнитура оживляет образ — без заклепок он мог бы показаться скучным.
Яркий верх, джинсовый низ
Дай вам волю, ни за что не расставались бы с любимым джинсовым костюмом круглый год? Это больше не проблема — рекомендуем сочетать джинсовую одежду с яркими пальто и пуховиками. А если станет слишком холодно, вспомните тренд на огромные шарфы.
Подбираем по фактуре
Даже простой однотонный образ хочется разглядывать бесконечно, если он составлен с учетом особенностей материалов. Располагаете гладким пальто? Подберите к нему нечто схожее по цвету, но более фактурное. И наоборот. Дополните образ буквально одной яркой деталью.
Кожаный низ, пышный верх
Если у вас нет ультравысоких ботфортов, это еще не значит, что вы не можете сыграть на контрасте. Достаточно подобрать под пышную шубу сдержанные брюки и обувь. Не забудьте надеть шарф им в тон, чтобы визуально подружить верхнюю часть с нижней.
Клеш во всем
Вновь актуальный силуэт «песочные часы» как нельзя лучше подчеркнут брюки с умеренным клешем. Летящее пальто-кимоно вторит им формой рукава, образ получается динамичным и легким — выгодное преимущество в сезон наглухо застегнутых пуховиков.
Яркое с темными аксессуарами
В моде монохромные образы, но даже они не обходятся без контрастных акцентов. Чтобы не превратиться в ходячее буйство красок, сочетайте яркие вещи одного цвета со сдержанными аксессуарами другого. Классические пары цветов точно не подведут.
Сумочка с чем угодно
Что отличает небрежный образ от модного? Умение намекнуть, что все неслучайно, с помощью деталей. Акцентная яркая сумка — ваш счастливый билет в мир стритстайла!
Пуховик и шерстяное платье
Когда важно максимально утеплиться, застегиваемся на все замки/пуговицы и натягиваем капюшон. Когда в приоритете эффектный внешний вид, носим пуховик приспущенным с плеча, как накидку. В сочетании с шерстяным платьем можете рассчитывать практически на вечерний силуэт.