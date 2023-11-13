Косметолог перечислила вредные для кожи привычки

Вредными привычками для кожи являются частая смена уходовой косметики, использование лаков для волос и сухих шампуней, злоупотребление сахаром, курение и редкая смена наволочек, предупредила врач-дерматокосметолог Роза Герлиани. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что новые средства для ухода являются стрессовым фактором для кожи.

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Существует миф, что кожа привыкает к одним и тем же средствам, из-за чего они перестают работать. Поэтому кожу надо постоянно удивлять новыми продуктами, чтобы получить нужный эффект от средства. На самом деле любая смена ухода ― стресс для кожи, — пояснила врач.

Кроме того, важно не забывать менять постельное белье: наволочки контактируют с кожей в течение нескольких часов ежедневно, из-за чего на белье скапливаются бактерии, грязь и отмершие клетки. В связи с этим врач посоветовала стирать их раз в две недели.

При использовании сухих шампуней и лаков для волос рекомендуется закрывать лицо, чтобы частички средства не попадали на кожу. Это связано с тем, что они оказывают обезвоживающий эффект, подчеркнула Герлиани. Кроме того, следует отказаться от курения, а также установить увлажнитель воздуха в квартире. Специалист добавила, что также негативное влияние на кожу оказывает сахар: он способствует раннему старению.