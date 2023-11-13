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Стилистка назвала самые модные брюки на 2024 год

Стилистка Джилиан Макхэтти назвала самые модные брюки на 2024 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилистка назвала самые модные брюки на 2024 год
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт отметила карго. По ее мнению, данная модель до сих пор набирает популярность как более удобная альтернатива джинсам. «Их привлекательность неоспорима, поскольку они излучают современную и непринужденную атмосферу, что делает их обязательным элементом любого стильного гардероба в 2024 году», — пояснила она.

Кроме того, актуальными станут джинсы фасона Dad (отличаются от модели Mom прямым кроем, средней посадкой талии и умеренно-свободным силуэтом) и брюки с широкими штанинами. Данные варианты подходят женщинам с любым типом телосложения, считает специалистка.

Среди прочего, популярность обретут спортивные штаны, джинсы с широкими манжетами, брюки со складками и металлическим эффектом. «Наденьте брюки серебристого цвета с металлическим отливом и гладкое черное боди для гламурного вечера и понаблюдайте, как на вас будут обращать внимание», — заключила собеседница издания.

В октябре парикмахер-стилист Анна Полиенко назвала россиянкам самые модные прически на 2024 год. По словам эксперта, в тренде окажутся естественные локоны и конский хвост. Вдобавок специалистка призвала в следующем году отказаться от горячих инструментов, в частности стайлеров, для создания причесок, а обратить внимание на укладки, сделанные на мокрые волосы с помощью кос или хвостов.