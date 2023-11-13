Не превратиться в «старый матрас»: косметика для молодости кожи

Обязательно используйте ее после 40.

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С возрастом в клетках замедляется выработка коллагена и эластина. На них кожа держится, как матрас на пружинах. Если пружина распрямляется, матрас проседает. Также и кожа без каркаса проваливается. В итоге появляются брыли и глубокие морщины.

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Героиня Джейн Фонды из фильма «Моя свекровь монстр» говорила, что надо укрепить то, что еще не посыпалось. И с ней согласны косметологи, только не в такой жесткой форме. Они говорят, что можно укрепить кожу изнутри, чтобы она не превратилась в старый матрас. Речь идет не про инъекции, а про косметику с нужными компонентами.

Витамин С

Несет не только заряд энергии коже, но и мощное омоложение. Защищает от атак свободных радикалов, УФ-излучения (правда, это не отменяет средства с SPF). Витамин С, словно ластик, стирает пигментные пятна, которые возникают с возрастом в ответ на микроповреждения тканей (способствуют все факторы окружающей среды). Аскорбинка стимулирует синтез коллагена, который нужен для плотности кожи. Такая работа по всем фронтам отодвигает время старения.

Гиалуроновая кислота

Для кожи как оазис для усталого путника в пустыне. Наша дерма все время страдает от жажды. Влаги ее лишают мороз, солнце, ветер, отопительные приборы, кондиционеры. Синтез собственной гиалуроновой кислоты в клетках кожи с возрастом замедляется. Поэтому ей нужно помочь утолить жажду.

Не дает засохнуть дерме косметика с гиалуроновой кислотой. Этот компонент работает, как в глубоких слоях, так и на поверхности кожи. Чудесным образом, как магнит, притягивает воду, помогает удерживать ее глубоких слоях. То есть, влага испаряется из кожи медленее, а значит, она не будет сохнуть. А на сухой коже быстро образуются морщины.

Молочная кислота

Входит в состав не только средств умывания, пилингов. Молочную кислоту часто добавляют в кремы, сыворотки. Для омоложения кожи лучше всего использовть курсом сыворотку с этим компонентом. Наносите ее на ночь под крем в течение недели. Практикуйте это каждый месяц. Что делает молочная кислота? Она хорошо отшелушивает кожу. Процессы обновления запускают клеточный метаболизм и самоомоложение эпидермиса. Это, в свою очередь, стимулирует синтез коллагена. Молочная кислота одна из самых мягких, показана даже для чувствительной кожи.

Ретинол

Называют инъекцией красоты в баночке. Витамин А одновременно отшелушивает, стимулирует метаболизм клеток, борется с пигментацией. Важно использовать один продукт в уходе с ретинолом курсом. Лучше всего сыворотку, она хорошо проникает в глубокие слои кожи. Наносите продукт на ночь в течение двух месяцев. Но не каждый день, а два раза в неделю под питательный крем. Это необходимо, чтобы не было ретиноидного дерматита.

А утром используйте крем с SPF. Ретинол повышает восприимчивость кожи в к солнцу, и не важно, за окном лето или зима.

Ниацинамиды

Они же керамиды, витамин В3, никотиновая кислота. Стимулирует выработку коллагена, более того, защищает его волокна от разрушения, уменьшает воспаления в коже, борется с пигментацией.

Витамин В3 эффективнее всего работает в дуэте с витамином С. Они дополняют и усиливают действие друг друга. Можно или приобрести продукт, где в составе такое комбо, или использовать сыворотку с ниацинамидом, а крем с аскорбинкой.

Пептиды

Волшебные компоненты, разные группы которых сражаются за омоложение кожи. Матрикины, например, восстанавливают поврежденные клетки и ткани. Ацетил гексапептид работает как ботокс, снижает мимическую активность. Олигопептиды, пептиды меди увлажняют, заживляют, уменьшают воспаление.

Из продуктов отдавайте предпочтение мудльтипептидным сывороткам, в состав которых входят несколько групп пептидов. Чтобы сразу получить эффект сродни инъекциям красоты.

Гликолевая кислота

Часый гость ночных кремов и пилингов. Очень мощный компонент сродни ретинолу. Гликолевая кислота за несколько применений стимулирует синтез коллагена, выравнивает тон лица.

Но компонент подходит не всем. Нужно сначала протестировать ваш крем или сыворотку на внутреннем сгибе локтя, чтобы посмотреть, есть ли аллергия.