Косметология на дому: экономия или неоправданный риск?

Женщины всё чаще прибегают к услугам косметологов на дому, желая таким образом сэкономить. Некоторые дамы, мечтающие стать страшно красивыми, пошли и того дальше – они заказывают препараты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе инъекции, увеличивая губы и разглаживая морщины. Врачи в шоке от такой самодеятельности. К чему может привести такая неразумная экономия, догадаться несложно. Домашний сервис Нижегородка решила сделать подтяжку лица с помощью нитей. Косметолога нашла в соцсетях, желая сэкономить, поскольку нитевой лифтинг – процедура не из дешёвых. На странице косметолога было написано, что принимает она в салоне красоты. Однако на деле выяснилось, что речь идёт об обычной съёмной квартире. Тем не менее женщина решилась, о чём впоследствии сильно пожалела.

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Конечно, после любого нитевого лифтинга есть период реабилитации. Но у нижегородки он существенно затянулся. На протяжении двух недель она не могла выйти из дома из-за многочисленных гематом. И даже через месяц около глаз остались рубцы. Клиентка попыталась связаться с врачом, чтобы та исправила ситуацию, но договориться мирно не получилось. Тогда женщина обратилась в полицию, но в возбуждении уголовного дела отказали. Причина – отсутствие каких-либо медицинских документов, подтверждающих факт того, что процедура была выполнена.

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К слову, установка нитей обошлась нижегородке больше чем в 30 тысяч рублей. Кроме этого ей пришлось потратиться на лечение и исправление ситуации. Так что экономия получилась весьма сомнительной.

Максимум интереса к сфере красоты демонстрируют россияне 25 – 44 лет (по 43 – 44%), а в старшей группе 75% никогда не обращались к косметологам. Не частный случай Ещё один случай произошёл совсем недавно. Жительница Павлова решила увеличить губы. Косметолога также нашла в интернете. Подкупили низкие цены и хорошие отзывы.

К сожалению, результат оказался весьма далёк от идеала. Появился сильный отёк, который долго не спадал, впоследствии клиентка обратилась в больницу, где у неё диагностировали абсцесс. Врачи экстренно сделали операцию.О том, что делать уколы красоты на дому у непроверенных специалистов небезопасно, не раз предупреждали в Росздравнадзоре.

«Так называемые уколы красоты, мезококтейли и всё, что сопряжено с нарушением кожных покровов с использованием препаратов гиалуроновой кислоты, с использование ботулотоксинов всевозможных, – это всё однозначное использование лекарственных препаратов и медицинских инъекционных изделий. Всё должно проводиться только в медицинских кабинетах», – отмечали в ведомстве.

Однако желающих быть молодыми и красивыми за дёшево по-прежнему много. И статистика – тому подтверждение. Мимо кассы Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и выяснили, что к услугам косметологов и мастеров красоты прибегает каждый третий россиянин. При этом результаты опроса явно свидетельствуют о распространенности «серых» финансовых практик на этом рынке. Четверо из 10 клиентов косметологов за последние три года оплачивали услуги не через кассу, а наличными или банковским переводом, то есть без получения кассового чека процедуры делают 40%. Среди тех, кто посещал частные кабинеты или косметологов «на дому», показатель значительно выше – 52% и 60%, соответственно. «Оплата косметологических услуг «мимо кассы» несёт риски не только для экономики, но и для самого покупателя – начиная от трудностей с возвратом средств в случае оказания услуги ненадлежащего качества и заканчивая получением травм и даже угрозы жизни из-за использования опасных препаратов или несертифицированного оборудования», – подчёркивают специалисты ВЦИОМ.