Россиянам назвали самые модные стрижки на зиму

Стилист по волосам Никита Ларионов назвал россиянам самые модные стрижки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

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По мнению эксперта, актуальными станут бикси, которая особенно подойдет обладательницам кудрявых прядей, и боб с ровным срезом. «Оптимальный выбор если хочется подчеркнуть рельеф лица и вытянуть его овал — четкие линии идеально справляются с этой задачей», — отметил Ларионов.

Кроме того, специалист выделил ультра короткую стрижку, ровный срез с четким пробором и каскад. «Вариативная стрижка, которой даже подходит "укладка без укладки", нужно лишь правильно подобрать средства домашнего ухода», — объяснил собеседник издания.