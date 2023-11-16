Модные женские куртки 2023-2024

В детстве носить верхнюю одежду для многих было испытанием — казалось, что куртки и пуховики смотрятся нелепо и сковывают движения.

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Однако сейчас дизайнеры предлагают огромное количество стильных и удобных вариантов на холодную погоду самых разных расцветок и фасонов.

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«Лента.ру» рассказывает, какие демисезонные и зимние женские куртки будут актуальны в сезоне 2023-2024.

Самые модные женские куртки в зимнем сезоне 2023-2024

Куртка-авиатор

Изначально в таких куртках ходили пилоты американских самолетов-бомбардировщиков — отсюда и название «авиатор». Сделанная из овечьей или бычьей кожи, эта короткая куртка надежно защищала от ветра и дождя, а также могла уберечь летчика в случае воспламенения в кабине.

Со временем в авиаторах стали щеголять герои фильмов, так что к 1980-м годам эта модель полюбилась широкой аудитории. Особенно тем, кто хотел быть похожим на Клинта Иствуда или Тома Круза.

В 1990-х годах к силуэту куртки военных пилотов обратились и дизайнеры — Джорджо Армани и Хельмут Ланг.

В начале XXI века авиаторы стали часто носить поклонники хип-хоп движения, а сегодня эта модель пользуется популярностью как у мужчин, так и у женщин, независимо от музыкальных предпочтений.

Вот уже несколько сезонов эта модель не теряет своей популярности — во многом благодаря практичности, поскольку авиатор можно носить и с прямыми брюками, и со скинни, а также с юбками и платьями любой длины.

Байкерская куртка

Происхождение этой куртки очевидно — она была и остается неизменным атрибутом байкерской культуры. Массивные плечи, потертая кожа, крупные молнии и застежки — ни один уважающий себя мотоциклист не представляет себя без этого предмета гардероба.

Первый пик популярности этой модели пришелся на 1950-е с выходом фильма «Дикарь» — о лидере калифорнийской мотоциклетной банды Black Rebels Motorcycle Club. Главную роль в картине сыграл Марлон Брандо, чей образ дерзкого байкера в грубой кожаной куртке настолько запомнился зрителям, что многие захотели стать похожими на него.

В 1960-х свой вариант кожаной куртки представил на подиуме Ив Сен Лоран.

Со временем разнообразные модели стали популярны среди широкой аудитории — особенно, конечно, среди бунтарей.

Сейчас байкерские укороченные куртки снова возвращаются в моду благодаря тренду на рокерский стиль гранж. Некоторые дизайнеры освежают привычные модели винтажными вышивками или выпускают куртки ярких расцветок. Найти подходящую модель можно как в массмаркете, так и у крупных именитых брендов вроде Diesel, Bottega Veneta, Miu Miu и Giorgio Armani.

Кожаная куртка

Если модель «авиатор» или байкерская куртка кажутся слишком грубыми, можно рассмотреть более нейтральные варианты из кожи.

Кожа — главный тренд сезона осень-зима 2023-2024, поэтому стоит приобрести как минимум одну кожаную вещь на предстоящие холода.

Никаких модных ограничений нет: лакированная или матовая, натуральная кожа или искусственная, ультрасовременная или винтажная модель — выбор таких курток поистине огромен.

На пике популярности сейчас образы с показов Isabel Marant и Alexander McQueen. Чтобы их повторить, можно приобрести куртку из кожи бордового цвета, или же совместить два тренда и одеться в стеганую кожаную куртку прямого кроя. Если хотите выделиться из толпы, обратите внимание на модели, украшенные стразами, шипами, заклепками или бахромой — все как в нулевых.

Джинсовая куртка

Первая джинсовая куртка была выпущена в начале XX века компанией Levi's. Благодаря своей универсальности и комфорту, эта модель быстро нашла свое место в гардеробах мужчин и женщин по всему миру. Так что в отличие от многих других моделей, куртки из денима по сути никогда не выходили из моды. Они меняли фасон, длину и расцветки, кочевали из сезона в сезон, но всегда оставались в гардеробе.

Этой осенью и зимой стоит подумать в сторону укороченных вариантов, а также моделей оверсайз и курток с декоративными вставками (вышивками, стразами).

Анорак

Название этой куртки происходит от эскимосского слова, и как можно догадаться, прототипом анорака является традиционная одежда северян. Инуиты делали анораки из плотных материалов, не пропускающих воду — в ход шли кожа морских животных и рыб.

Современный анорак — это стильная куртка из плотной ткани, которая доходит до середины бедра и надевается через голову. Отличительные элементы анорака — большой грудной карман-кенгуру и капюшон, который необходим для защиты от ветра.

Изначально анорак предназначался для спортсменов и альпинистов (непромокаемый легкий материал, из которого сделана куртка, сохранял тепло и в то же время не сковывал движения), однако потом для многих куртка стала частью повседневного гардероба.

Концепт анорака со временем не изменился — он все еще ассоциируется со спортивным стилем, но современные модники не ограничивают себя и сочетают куртку и с джинсами, и даже с прямыми брюками.

Стеганая куртка

Тренд на стеганую верхнюю одежду запустили Кейт Миддлтон и Меган Маркл еще несколько лет назад, но он до сих пор не сдает позиций.

Осенью 2021 года принцесса Уэльская надела стеганую жилетку поверх темной водолазки и дополнила образ шелковым платком, изысканными ювелирными украшениями и грубыми ботинками.

Герцогиня Сассекская также не раз появлялась на публике в стеганых куртках от британского бренда Barbour (кстати, примерно такие же куртки Елизавета II).

Сейчас стеганая куртка — одна из самых востребованных демисезонных моделей, которые любят за универсальный крой, практичность и тепло.

Куртка-пальто

Куртки-пальто, как следует из названия, вобрали в себя все лучшее от своих прототипов: теплоту и удобство от курток, а также структурированность и элегантность от пальто.

Несколько рядов пуговиц, отложные воротники, пояса, самые разнообразные материалы — каждый может найти куртку-пальто себе по вкусу.

Пуховик или куртка макси

Длина макси — один из основных трендов уходящего года, и верхнюю одежду он тоже не обошел стороной. Если раньше куртки до пят считались уделом пожилых людей или тех, кто просто не слишком заботится о своем внешнем виде, то сейчас такие модели курток на пике популярности.

Объемная куртка, в которую можно укутаться с головы до ног и при этом не выглядеть смешно, пожалуй, самый уютный вариант на холода. В отличие от курток-пальто, длинные пуховики более бесформенные и расслабленные, но зато, надевая их, можно точно не переживать, что остальная одежда не сочетается — под курткой ее просто не видно.

Для самых мерзлявых есть усовершенствованный вариант — оверсайз пуховик, который точно не пропустит холодный ветер и надежно защитит от суровой зимы.

Куртка оверсайз

Мода на оверсайз — по крайней мере в верхней одежде — пока что никуда не уходит. И будем честны — для холодной российской зимы нет лучшего варианта, чем огромная теплая куртка-дутик.

Добавляем к ней огромные ботинки-луноходы или уютные угги, перекидываем через плечо огромную дутую сумку-облако (еще один тренд с последних недель моды) и отправляемся покорять улицы.

Куртка из экопуха

Хороший вариант для тех, кто заботится об экологии, но не хочет жертвовать своим комфортом.

Экологичный пуховой наполнитель — это аналог настоящего пуха, но при его изготовлении не используются животные продукты и вредные химические вещества.

Куртки, которые сделаны из экопуха, бывают самых разных моделей — в формате пальто, укороченные или длинные пуховики всевозможных расцветок с креативным дизайном.

Плюшевая куртка

Домашние, уютные, мягкие — эти куртки больше похожи на мини-пледы или рубашки, хотя греют ничуть не хуже, чем кожаные. Обратите на них внимание, если хочется сделать свой образ более неформальным, но в то же время запоминающимся. Идеальные аксессуары, которые дополнят наряд, — меховая панама с принтом и небольшая сумка на цепочке.

Что носить осенью и зимой, кроме курток?

Шерстяное пальто

Пальто, как и джинсовые куртки, никогда не выходят из моды и помогают одновременно быть в тренде и оставаться элегантной. Под пальто можно надеть брюки или юбку, а поверх — яркий объемный шарф для защиты от ветра. Выбор оттенков сейчас довольно широк, но классическими вариантами остаются черный, коричневый, бежевый и цвет кэмел.

Самые смелые могут примерить пальто модного в этом сезоне красного цвета — почти как у Катрин Денев в «Дневной красавице».

В качестве обуви к пальто подойдут и кроссовки, и ботинки на плоской подошве, и сапоги на высоком каблуке. Ну и, конечно, надев пальто, можно вдоволь поэкспериментировать с многослойностью — смело сочетайте его с кардиганами, пиджаками и свитерами оверсайз.

Кожаный тренч

Особо внимательные уже заметили кожаные тренчи на подиумах в прошлом году, а в этом сезоне они стали одним из главных камбэков осенне-зимнего сезона.

Тренч прямого кроя — для любителей классики, тренч-трапеция — для желающих поэкспериментировать и добавить игривости в свой образ. В такой модели сложно остаться незамеченной, но есть один минус — тонкий тренч не подходит для поздней осени и холодной зимы.

Шуба

Еще одна любимица дизайнеров — шуба. На радость миллениалам и зумерам заветная для старшего поколения шуба из норки больше не является пределом мечтаний и уже считается моветоном.

Это значит, что можно со спокойной совестью нарядиться в фиолетовую или зеленую шубу из искусственного меха, выбрать укороченные модели или, наоборот, шубу длины макси. Отдельный шик — длинная шуба с принтом или шуба оверсайз.

Модели, которые вышли из моды

Напомним: человек может носить любую вещь, в которой ему удобно и приятно ходить. Однако, если главная цель — соблюсти последние модные тенденции, то, возможно, в этом сезоне стоит отказаться от следующих моделей.

Куртка с ремнем и капюшоном

Начнем с того, что такие куртки не очень практичны — из-за того, что они плотно прилегают к фигуре, у них нет воздушной прослойки, а значит, в минус 30 толку от них будет мало. Кроме того, в эпоху оверсайза такая модель выглядит устаревшей.

Куртка с большим количеством меха

Большинство крупных модных домов уже отказались от меха или перешли на искусственный. Его наличие больше не считается показателем роскоши или статуса, более того, он кажется излишним, когда используется для декора, а не для тепла.

Куртка с укороченными рукавами

И снова — непрактично. В последние годы общество все больше придерживается идеи комфорта, пользы и функциональности, нежели зрелищности и лоска, поэтому куртка, которая не греет, не вызывает доверия. К тому же, к такой модели однозначно придется подбирать длинные перчатки, что тоже подойдет не для всех.

Куртка с юбкой