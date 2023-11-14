Модная обувь сезона осень-зима 2023-2024: основные тренды, принты и формы

С наступлением холодных месяцев многие обновляют свой гардероб, желая не только сохранить тепло и комфорт, но и продолжить идти в ногу с трендами. Предстоящий сезон готовит множество модных сюрпризов — от металлических и меховых мотивов до самых смелых принтов. «Лента.ру» поговорила со стилистом и выяснила, какие тенденции в дизайне обуви будут определять сезон осень-зима 2023-2024.

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Как определять тренды?

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Поклонникам фэшн-индустрии полезно следить за последними тенденциями, чтобы подбирать актуальные образы. Но не всегда легко узнать, какая обувь будет в тренде в предстоящем сезоне. Вот список важных советов, которые помогут определить тенденции осенней и зимней обуви на 2023-2024 годы:

Просмотрите модные журналы и блоги, в которых собран список будущих тенденций. Модные показы на подиуме — отличный индикатор последних фэшн-тенденций. Если хотите узнать, какими будут тренды обуви осенью и зимой 2023-2024, посмотрите осенние и зимние коллекции ведущих домов моды. Обратите внимание на то, как одеваются ваши любимые знаменитости. Обычно у них есть высокооплачиваемые стилисты, которые следят за трендами и оперативно реализуют их в образах селебрити. Загляните в раздел новинок модных магазинов, там вы всегда найдете стильные вещи из последних коллекций. Ищите модные мотивы или трендовые узоры и принты, используйте их в обуви, которая вам нравится. В конце концов, лучше всего сочетать трендовые вещи с тем, что соответствует личному стилю. Множество тенденций основаны на текущих событиях, поэтому то, что люди носят на улицах, может дать некоторое представление о том, что будет в тренде.

Какая обувь будет модной осенью и зимой 2023-2024 годов?

Первое место в списке осенних тенденций занимают массивные кроссовки. Носить эффектную обувь — это прекрасно, но иногда хочется чего-то простого и удобного. Массивные кроссовки завоевали почти вневременной статус в мире повседневной моды благодаря своей универсальности. Они обеспечивают необходимое тепло, дают возможность составлять многослойные образы и отлично подходят для сухой погоды. Массивные кроссовки также позволяют подчеркнуть индивидуальность, часто являются доступным и при этом стильным вариантом.

Стилист Валентина Таранина в беседе с «Лентой.ру» назвала основными трендами осени и зимы ботфорты, высокие сапоги с голенищем-гармошкой, грубые ботинки на тракторной подошве а-ля берцы, яркие цвета, высокий толстый каблук и платформу. «В обуви довольно много трендов, которые плотно заняли свое место на подиумах и в гардеробах. Причем, они довольно противоречивые: сейчас актуален как острый нос, так и квадратный. И это, на мой взгляд, прекрасно, так как можно проявить себя и свою индивидуальность любым способом», — отмечает она.

Эксперт также подчеркнула, что такие варианты обуви, как челси, лаконичные ботильоны и высокие сапоги без декора — база, которая никогда не выйдет из моды. Именно с них Валентина Таранина рекомендует начать формирование обувного гардероба. Тренды и яркие модели — это уже дополнение к основным базовым вариантам.

Цвета, принты и меховой декор

Цвета

В осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагают носить яркие сочные оттенки, такие как желтый, зеленый, фуксия, насыщенный фиолетовый. Детали в таких расцветках могут стать единственным ярким акцентом в монохромном осеннем или зимнем образе. Также будет актуален серебряный цвет и эффект металлик. И, конечно, базовые варианты (черный, серый, коричневый) остаются с нами всегда и легко комбинируются практически с любой одеждой. Кстати, одним из трендов этого сезона будут колготки в тон ботинкам.

Я рекомендую добавлять цвет в осенне-зимний гардероб, чтобы хотя бы из своего отражения в зеркале черпать ту энергию, динамику и радость, которой часто не хватает в зимние месяцы, —Валентина Таранина

Принты

Эксперт подчеркивает, что животные принты, такие как зебра или леопард, актуальны уже не первый год. Они также станут отличным вариантом для акцентных деталей в гардеробе. «Даже если образ будет составлен из базовой одежды, с помощью ярких ботинок с леопардовым принтом можно будет добавить индивидуальности», — подчеркивает стилист.

Кроме того, в тренде будут растительные и фантазийные абстрактные расцветки. Кастомизированные варианты обуви — расписанные или разрисованные вручную самыми разными картинками и/или надписями — сейчас также довольно популярны.

Мех

«Обувь, на которой очень ярко виден мех (не важно, натуральный он или нет), уместна для северных регионов или Крайнего Севера. Если мы говорим о городской обуви для современной женщины, лучше избегать откровенного мехового декора. Гораздо уместнее будут выглядеть декоративные брошки из металла или даже страз, например, на мысе женственных ботильонов», — отмечает стилист.

Формы обуви

«Круглый, квадратный и острый мыс одновременно находятся в списке трендов, и это прекрасно. У каждой модницы есть возможность выбрать собственный стиль или даже не останавливаться на чем-то одном, а добавить разнообразия в гардероб с помощью обуви», — рассказывает Валентина Таранина.

В то время как сапоги с заостренным мысом могут добавить изысканности вашему образу, туфли с квадратным носком выглядят стильно, смело и эффектно. Однако таких моделей стоит избегать девушкам, которые стремятся визуально вытянуть силуэт и сделать его стройнее: квадратный нос зрительно «укорачивает» ноги.

Туфли с квадратным носком можно использовать в деловом стиле, чтобы добавить в строгий образ легкости и непринужденности. Попробуйте поэкспериментировать с различными текстурами, например, с замшей или искусственной кожей, чтобы добиться идеального современного и строгого вида.

Ботфорты, высокие сапоги с голенищем-гармошкой, ботинки на шнуровке, напоминающие армейские, ботильоны, дутики (самой разной высоты и объема), резиновые сапоги, женские демисезонные ботинки на массивной подошве, ботинки челси — все эти варианты обуви будут актуальны в этом и следующих сезонах.

Чем проще обувь по форме и декору, тем меньше шансов, что следующей зимой она уже будет неактуальна.

Как сочетать разную осеннюю и зимнюю обувь с одеждой?

В разговоре с «Лентой.ру» стилист Валентина Таранина рассказала, с чем носить разные виды обуви.

Ботильоны и ботинки

Это базовые варианты обуви для осени и зимы. Здесь практически нет ограничений: ботильоны будут хорошо смотреться и с платьем, и с юбкой, и с брюками. Ботинки на шнуровке — это самый универсальный вариант обуви, сложно придумать, с чем их надеть нельзя. Но нужно помнить, что это обувь в стиле кэжуал, и градус делового стиля станет чуть меньше, если добавить ботинки на шнуровке к деловому костюму.

Дутики и угги

Эти варианты обуви будут гармонично смотреться со стилем кэжуал и спортивным. Уютный костюм из трикотажа с худи или свитером — идеальная пара для угг или дутиков для зимней прогулки.

Туфли и лоферы

Это идеальный вариант для офиса зимой. Такая обувь станет хорошим дополнением деловых или женственных образов.

Кроссовки

Сейчас практически стерлись границы между спортивным и женственным стилем. Легкое платье из шифона может спокойно существовать в образе с кроссовками или кедами. Однако важно понимать, насколько гибкая стилистика у вещи. Если мы говорим об элегантном платье-футляре, то, конечно, лучше к нему подойдут туфли-стилеты, а если это платье из хлопка или трикотажа с ярким принтом, то кеды будут вполне уместны.

Как подобрать обувь под определенный стиль одежды?

Обувь всегда рассматривается как аксессуар, который может дополнить общий образ. Валентина Таранина рассказала, как сочетать модную обувь с разными стилями в одежде.

Элегантный и офисный стиль

Здесь чаще всего встречается каблук, причем каблук устойчивый, плотный, невысокий. Лоферы, ботинки на каблуке, балетки с перемычкой (а-ля «Мэри Джейн»), ботинки на шнуровке, модные женские ботинки челси, высокие сапоги с каблуком и без.

Для офисного стиля уместна обувь с лаконичным декором, без особенных украшений. А вот яркая обувь с принтом и ультрамодные модели вряд ли подойдут.

Цвет для офиса лучше подобрать базовый: черный, серый, коричневый, бежевый. Можно экспериментировать с белым — чем мягче оттенок белого, тем элегантнее будет выглядеть образ.

Романтический и гламурный стиль

Этот стиль хорошо подходит для теплой погоды, так как не предполагает многослойности. Здесь, в отличие от жестко регламентированного офисного стиля, можно пустить в ход фантазию.

Романтика предполагает хрупкость, нежность, беззащитность, поэтому и каблук здесь будет обязательно тонкий: например, шпилька, киттен хиллс и так далее. Нежные оттенки лавандового, розового, мятного цветов будут отлично дополнять романтичные образы.

Серебро, золото и обилие украшений (например, брошки из страз или камней, металлические элементы) помогут завершить образ в стиле «гламур».

Спортивный и уличный стиль

Комфорт и практичность — главные параметры, по которым стоит выбирать обувь для этого стиля. Кроссовки, кеды, ботинки на шнуровке, челси, высокие сапоги без каблука, ботинки с резиновыми вставками на массивной подошве — все эти варианты подойдут.

Главное правило — обувь должна быть удобной. Она может быть на платформе, с декором, но здесь обязательно отсутствие каблука. Ботинки с легким платьем также давно стали привычным для многих модниц образом в стиле кэжуал.

Экологичные альтернативы коже и замше

Устойчивость и экологичность — еще один тренд, который уже не первый сезон определяет модные тенденции. Сегодня не обязательно идти на компромиссы с модой, чтобы оставаться стильной и одновременно поддерживать сохранение окружающей среды.