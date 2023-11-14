С чем носить кожаные брюки, чтобы выглядеть стройнее и быть в тренде

Возьмите оригинальные сочетания на заметку.

© Unsplash

Кожаные штаны — мастхев, кажется, всех сезонов. Правда, в этом, справедливости ради, балом правит эко-кожа.

Видео дня

В 2024 в моде не только набившие оскомину модели скинни, но и свободные брюки от бедра, кюлоты, карго, прямые, paper bag и а-ля мамс.

Подобрать кожаные брюки могут по фигуре девушки разных размеров. Вопрос состоит только в том, с чем грамотно сочетать тренд, чтобы выглядеть модно..

Монохром

Вместо классических черных, отдайте предпочтение ярким кожаным брюкам. Сочетайте их с верхом в той же цветовой палитре. У вас получится прекрасный ансамбль. Причем верх не обязательно должен быть легким. Приветствуется как шелковая блузка, так и теплый вязаный свитер. С серым свитером Черные кожаные брюки хорошо обыгрывают вещи из серой палитры, они делают их ярче. Например, вы можете сочетать простой серый свитер с кожаными брюками. При желании добавьте как нижний слой белую рубашку, и вот у вас готов деловой образ.

Яркий акцент

Добавьте яркие акценты в виде кардигана или майки. В сочетании с черными кожаными брюками образ будет выигрышным. Классический черный Свободные прямые черные кожаные брюки создадут классический ансамбль с черным верхом, будь то свитер или водолазка. Если вы добавите аксессуары или украшения, получится образ в стиле тихой роскоши. Вроде все просто, но гениально и стильно.

Кожа с кожей

Кожаные брюки плюс кожаный жакет, и не надо мудрствовать лукаво. Причем жакет может быть как в тон брюкам, так и контрастный. Все зависит от вашего настроения и образа, который задумали воплотить. Коричневые брюки Новый тренд — коричневые кожаные брюки. В них появляются в кадре все стрит-стайл блогеры. Нейтральный оттенок позволяет создавать новые интересные образы. Коричневый хорошо смотрится с любой палитрой цветов, не приглушает, а наоборот выводит на первый план верх.

Джинса