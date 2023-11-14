Макияж «летучая мышь»: лифтинг лица и глаз за пять минут

Если вы еще не готовы на радикальные меры, визуально убрать возрастные изменения можно с помощью макияжа. В этом сезоне уже вышло из моды тяжелое контурирование в стиле Кардашьян. В фаворитах эффект макияжа без макияжа. Можно применить хитрость, которая с помощью эффекта оптического обмана сделает вас моложе. Визажисты называют главным пластическим хирургом в мейкапе стрелки «летучая мышь». Попробуйте их нарисовать и вы.

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Что такое стрелки «летучая мышь»

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Это адаптированный под жизнь сценический макияж а-ля Твигги. Знаменитая модель, у которой были нависшие веки, выделяла с помощью карандаша или лайнера линию, разделяющую подвижное и неподвижное веко. Но такой макияж выглядит слишком нарочито, если вы, конечно, не в объективе фотокамер.

Поэтому визажисты придумали стрелки, с помощью которых выделяется только внешний уголок глаза. С виду они чем-то напоминают крылья летучей мыши, поэтому такое название. Кажется, будто нарисовать их сложно, на самом деле нет.

Подготовьте веки

Нанесите праймер для макияжа глаз. Он разгладит веки, уберет заломы, позволит макияжу дольше держаться. Благодаря составу на веках не отпечатается тушь, не завалятся в складку тени.

Нанесите тени

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Отдавайте предпочтение нейтральной палитре. Выделите веки золотистыми тенями, ближе к уголкам светло-коричневыми. Растушуйте.

Используйте карандаш

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Если вы делаете стрелки впервые, вместо лайнера возьмите мягкий карандаш, который легко растушевать. Нарисуйте сначала обычные стрелки, выделите линию роста ресниц, кончик стрелки выведите по направлению к брови.

Нарисуйте крыло

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Отвественная часть. Именно сейчас можно нарисовать крыло летучей мыши. Возьмите тот же мягкий карандаш. От уголка глаза нарисуйте тонкую линию, которая заканчивается у внешнего уголка складки века. Когда вы проводите линию, убедитесь, что смотрите прямо в зеркало, чтобы все было ровно. У вас должна получиться стрелка острой V-образной формы, идущая от уголка глаза до складки.

Если вам не нравится четкая графика, линию можно чуть растушевать. Или наоборот выделить — если собираетесь на вечеринку. Тогда саму стрелку можно продлить до середины складки, сделать еще графичнее. Для праздничного макияжа стрелку крыло летучей мыши сочетайте с серебристыми или золотыми тенями, эффектом металлик.