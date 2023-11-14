Эксперт рассказал, существует ли уходовая стойкая тушь для ресниц

В поисках идеального макияжа многие россиянки предпочитают использовать тушь для ресниц, которая, по заверениям производителей, обещает не только добавить объем и выразительность, но и обеспечить уход за ресницами.

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Однако врач Александр Умнов в интервью Life.ru развенчал распространенный миф о существовании стойкой туши с уходовыми свойствами.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения отметил, тушь для ресниц сушит ресницы, и это особенно касается водостойких видов. А вот уходовой стойкой туши в принципе не существует. Тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма и долго на ресницах не держится.