Эксперт рассказал, существует ли уходовая стойкая тушь для ресниц
В поисках идеального макияжа многие россиянки предпочитают использовать тушь для ресниц, которая, по заверениям производителей, обещает не только добавить объем и выразительность, но и обеспечить уход за ресницами.
Однако врач Александр Умнов в интервью Life.ru развенчал распространенный миф о существовании стойкой туши с уходовыми свойствами.
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения отметил, тушь для ресниц сушит ресницы, и это особенно касается водостойких видов. А вот уходовой стойкой туши в принципе не существует. Тушь с уходовыми компонентами (маслами, например) всегда размазывается, не даёт объёма и долго на ресницах не держится.
Кроме того, врач подчеркнул, что стойкие тени, тинты для век и губ, а также матовые помады могут вызывать избыточную сухость кожи. Особенно это касается нежных участков кожного покрова вокруг глаз и губ, которые быстро иссушаются, стягиваются, особенно при использовании водостойких средств «на подложку» или в несколько слоев. Эти продукты могут привести к образованию складок и чрезмерной сухости, что в конечном итоге может негативно сказаться на состоянии кожи.