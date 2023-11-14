Худеем во сне: 7 напитков, которые нужно пить на ночь
Полноценный сон — неотъемлемая часть любой здоровой диеты. Сделать процесс ночного похудения эффективнее помогут полезные напитки.
Золотое молоко
Не слышали о золотом молоке? Существует множество вариаций этого напитка, но основные ингредиенты, как правило, одни и те же: подогретое кокосовое или миндальное молоко, куркума, мускатный орех, имбирь и мед. Мед и имбирь помогают ускорить обмен веществ, в то время как куркума считается мощным противовоспалительным средством и антиоксидантом. Получается вкусный и полезный теплый напиток.
Вишневый сок
Терпкая вишня богата мелатонином и триптофаном, это сочетание полезно в ночное время для улучшения сна. Кроме того, в ней есть хром — микроэлемент, который участвует в энергообмене, обеспечивая быстрое высвобождение энергии из жировых клеток. А органические кислоты и масла, которые также содержатся в этой низкокалорийной ягоде, способствуют расщеплению жиров.
Вода с яблоком и корицей
Нарежьте спелые яблоки на дольки, залейте холодной кипяченой водой и добавьте корицу. Подождите, пока фрукт отдаст полезные вещества воде. Напиток лучше приготовить утром или в обед, чтобы он успел настояться в холодильнике и был готов к ночи. Вода с яблоком и корицей ускорит обмен веществ, а значит, вы будете худеть быстрее.
Лавандовый чай
Не секрет, что лаванда способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. А чай из нее поможет быстрее избавиться от лишнего веса. Цветки достаточно настаивать в чайнике всего 10 минут. А если аромат кажется вам слишком ярким, примешайте лаванду к любому чаю без кофеина. Можно добавить немного меда и лимон.
Виноградный сок
Согласно исследованиям, виноград действительно может помочь в похудении. Кроме того, ягода богата мощным антиоксидантом — ресвератролом. Стакан ее сока перед сном — идеальный способ успокоиться и подготовить организм к сбросу лишних килограммов. Главное, их не набрать — обязательно учтите калорийность напитка, подсчитывая все, что съели и выпили за день.
Имбирный чай
Имбирь и лимон обладают противовоспалительными свойствами и стимулируют обмен веществ. Вместе они создают мощный коктейль для похудения перед сном. Лимон также помогает очистить печень и избавить организм от накопившихся токсинов.
Огуречный сок
Огурцы выгодно отличаются от других овощей высоким содержанием воды и невероятно низким — калорий. Благодаря большому количеству клетчатки в составе огуречный сок способствует ускорению метаболизма и, как следствие, похудению. В огурцах, естественно, нет жира, они содержат мало углеводов и являются хорошим источником витаминов А и С, кальция и магния.