Худеем во сне: 7 напитков, которые нужно пить на ночь

Полноценный сон — неотъемлемая часть любой здоровой диеты. Сделать процесс ночного похудения эффективнее помогут полезные напитки.

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Золотое молоко

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Не слышали о золотом молоке? Существует множество вариаций этого напитка, но основные ингредиенты, как правило, одни и те же: подогретое кокосовое или миндальное молоко, куркума, мускатный орех, имбирь и мед. Мед и имбирь помогают ускорить обмен веществ, в то время как куркума считается мощным противовоспалительным средством и антиоксидантом. Получается вкусный и полезный теплый напиток.

Вишневый сок

Терпкая вишня богата мелатонином и триптофаном, это сочетание полезно в ночное время для улучшения сна. Кроме того, в ней есть хром — микроэлемент, который участвует в энергообмене, обеспечивая быстрое высвобождение энергии из жировых клеток. А органические кислоты и масла, которые также содержатся в этой низкокалорийной ягоде, способствуют расщеплению жиров.

Вода с яблоком и корицей

Нарежьте спелые яблоки на дольки, залейте холодной кипяченой водой и добавьте корицу. Подождите, пока фрукт отдаст полезные вещества воде. Напиток лучше приготовить утром или в обед, чтобы он успел настояться в холодильнике и был готов к ночи. Вода с яблоком и корицей ускорит обмен веществ, а значит, вы будете худеть быстрее.

Лавандовый чай

Не секрет, что лаванда способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. А чай из нее поможет быстрее избавиться от лишнего веса. Цветки достаточно настаивать в чайнике всего 10 минут. А если аромат кажется вам слишком ярким, примешайте лаванду к любому чаю без кофеина. Можно добавить немного меда и лимон.

Виноградный сок

Согласно исследованиям, виноград действительно может помочь в похудении. Кроме того, ягода богата мощным антиоксидантом — ресвератролом. Стакан ее сока перед сном — идеальный способ успокоиться и подготовить организм к сбросу лишних килограммов. Главное, их не набрать — обязательно учтите калорийность напитка, подсчитывая все, что съели и выпили за день.

Имбирный чай

Имбирь и лимон обладают противовоспалительными свойствами и стимулируют обмен веществ. Вместе они создают мощный коктейль для похудения перед сном. Лимон также помогает очистить печень и избавить организм от накопившихся токсинов.

Огуречный сок