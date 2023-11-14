Нормальная кожа: существует ли она на самом деле
Почему бренды «отменяют» этот тип.
На волне толерантности один известный холдинг по просьба потребителей «отменил» нормальную кожу. На косметике больше не пишут это наименование.
«То есть, если у кого-то нормальная кожа, у меня, что, ненормальная? Вам не кажется, что это оскорбление, написанное на косметической баночке? Вы указываете людям, кто нормальный, а кто нет. Так не должно быть», — писали возмущенные клиенты.
Такое послание сложно было себе представить еще 5 лет назад, сегодня же это обыденное явление. Но ведь смысл у него есть.
Видели ли вообще людей с нормальной кожей? Или, может, сами относите себя к этой категории? Кажется, что обладатели такого эпидермиса — это победители генетической лотереи. Но есть ли такие в природе?
Что такое нормальная кожа
Это идеальная дерма, которая не доставляет хозяйке проблем. Нормальная кожа не страдает от аллергии, расширенных пор, прыщей, угрей, жирного блеска, покраснений, шелушений. Но вот незадача. Периодически у всех бывают «такие дни», и кожа на фоне гормальных изменений может выкинуть фортель.
Проблемы с дермой возникают, стоит поменять климат, питание, сильно понервничать. Не говоря уже о том, что тип кожи с возрастом под воздействием различных факторов, в том числе, беременности, может измениться.
Попробуйте протестировать себя. Неужели ваша кожа после подросткового возраста не доставляет вам проблем? Может ли вы отнести себя к категории «нормальных»? Если у вас периодически, не постоянно, возникают воспаления, жирный блеск в Т-зоне, значит, ваша кожа уже смешанного типа. Дерма сохнет в Т-зоне, только на лбу, подбородке, порой краснеет — значит, ваша кожа реактивная.
Так можно ли вообще говорить о нормальности при нашей экологии и образе жизни в мегаполисе?
Что думают специалисты
Самое интересное, что косметологи согласны с радикальным шагом известного холдинга, потому что при подборе косметики грешно ориентироваться лишь на тип кожи.
«Вы же понимает, что все это маркетинг. Люди в большинстве своем не подкованы. Проще подарить им жвачку, которая решит все проблемы. Для этого потребителю проще ориентироваться на маркировку „тип кожи“. Хотя на самом деле косметику подбирают по проблеме. Я всегда так работаю с клиентами», — поясняет косметолог Марина Цветкова.
В природе, по мнению специалистов, существует три типа: сухая кожа, жирная и смешанная. Нормальная, склонная к жирности периодически или сухости — тоже смешанная. При покупке косметики вам стоит ориентироваться именно на текущие проблемы, связанные с состоянием эпидермиса.
Что имеется ввиду?
При повышенной жирности выбирайте косметику, которая работает с сальными железами. Если есть воспаления — средства для борьбы с прыщами и угревой сыпью. Против морщин и прыщей есть комбо два в одном, когда компоненты косметики работают сразу против нескольких проблем. Например, средства с ниацинамидами, витамином С и ретинолом устраняют и воспаления, и возрастные изменения.
При покупке косметики на мнение консультантов в магазинах не стоит ориентироваться, у них нет медицинского образования. Важно для начала понять истинные проблемы своей кожи, с чем они связаны. Для этого наведывайтесь к косметологу, в идеале раз в месяц.
Во-первых, нужно сделать глубокую чистку лица или увлажняющую процедуру, которая с домашним уходом не сравнится.
Во-вторых, специалист станет для вас проводником в мире косметики. Научит правильно подбирать средства ухода по составу (и читать состав). А заодно продиагностирует, с чем связаны ваши проблемы. Ведь лучше побороть причину, чем все время сражаться со следствием.