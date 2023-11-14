Нормальная кожа: существует ли она на самом деле

Почему бренды «отменяют» этот тип.

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На волне толерантности один известный холдинг по просьба потребителей «отменил» нормальную кожу. На косметике больше не пишут это наименование.

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«То есть, если у кого-то нормальная кожа, у меня, что, ненормальная? Вам не кажется, что это оскорбление, написанное на косметической баночке? Вы указываете людям, кто нормальный, а кто нет. Так не должно быть», — писали возмущенные клиенты.

Такое послание сложно было себе представить еще 5 лет назад, сегодня же это обыденное явление. Но ведь смысл у него есть.

Видели ли вообще людей с нормальной кожей? Или, может, сами относите себя к этой категории? Кажется, что обладатели такого эпидермиса — это победители генетической лотереи. Но есть ли такие в природе?

Что такое нормальная кожа

Это идеальная дерма, которая не доставляет хозяйке проблем. Нормальная кожа не страдает от аллергии, расширенных пор, прыщей, угрей, жирного блеска, покраснений, шелушений. Но вот незадача. Периодически у всех бывают «такие дни», и кожа на фоне гормальных изменений может выкинуть фортель.

Проблемы с дермой возникают, стоит поменять климат, питание, сильно понервничать. Не говоря уже о том, что тип кожи с возрастом под воздействием различных факторов, в том числе, беременности, может измениться.

Попробуйте протестировать себя. Неужели ваша кожа после подросткового возраста не доставляет вам проблем? Может ли вы отнести себя к категории «нормальных»? Если у вас периодически, не постоянно, возникают воспаления, жирный блеск в Т-зоне, значит, ваша кожа уже смешанного типа. Дерма сохнет в Т-зоне, только на лбу, подбородке, порой краснеет — значит, ваша кожа реактивная.

Так можно ли вообще говорить о нормальности при нашей экологии и образе жизни в мегаполисе?

Что думают специалисты

Самое интересное, что косметологи согласны с радикальным шагом известного холдинга, потому что при подборе косметики грешно ориентироваться лишь на тип кожи.

«Вы же понимает, что все это маркетинг. Люди в большинстве своем не подкованы. Проще подарить им жвачку, которая решит все проблемы. Для этого потребителю проще ориентироваться на маркировку „тип кожи“. Хотя на самом деле косметику подбирают по проблеме. Я всегда так работаю с клиентами», — поясняет косметолог Марина Цветкова.

В природе, по мнению специалистов, существует три типа: сухая кожа, жирная и смешанная. Нормальная, склонная к жирности периодически или сухости — тоже смешанная. При покупке косметики вам стоит ориентироваться именно на текущие проблемы, связанные с состоянием эпидермиса.

Что имеется ввиду?

При повышенной жирности выбирайте косметику, которая работает с сальными железами. Если есть воспаления — средства для борьбы с прыщами и угревой сыпью. Против морщин и прыщей есть комбо два в одном, когда компоненты косметики работают сразу против нескольких проблем. Например, средства с ниацинамидами, витамином С и ретинолом устраняют и воспаления, и возрастные изменения.

При покупке косметики на мнение консультантов в магазинах не стоит ориентироваться, у них нет медицинского образования. Важно для начала понять истинные проблемы своей кожи, с чем они связаны. Для этого наведывайтесь к косметологу, в идеале раз в месяц.

Во-первых, нужно сделать глубокую чистку лица или увлажняющую процедуру, которая с домашним уходом не сравнится.