Стилист перечислила варианты модного образа с валенками

Валенки будут уместны, если человек обыгрывает народную одежду, а в остальных случаях — нет. По актуальности такая обувь проигрывает уггам.

Стилист отметила, что угги похожи по функционалу, но все-таки считаются более модным видом обуви. Ким добавила, что валенки тоже могут быть трендовыми, например, если это укороченная модель на массивной подошве с полукруглой отстрочкой по носу, типа «бабушкиных ботинок». Такие валенки можно сочетать с шапкой-чепчиком. Также можно выбрать валенки светлого цвета и сочетать их с вязаными брюками и вязаным свитером. К этому образу стоит добавить дубленку или шубу.