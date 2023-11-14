Как избавиться от морщин и второго подбородка

«Таким образом происходит стимуляция клеток и вырабатывается коллаген и эластин. В зависимости от глубины воздействия врач может добиться хороших результатов в борьбе с морщинами и заломами, сократить видимость пор, уплотнить и подтянуть кожу», — заключила врач, предупредив, что после данного вмешательства последует период реабилитации.