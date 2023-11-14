Королевский стиль: как выбирать и носить твидовые вещи

"Твид является одним из лучших вложений в рациональный женский гардероб. Это классика, которая придает образу статусность и элегантность. При этом, с твидом нужно быть очень аккуратным. Я не рекомендую носить твидовый жакет в тон юбки из этой же ткани, потому что твидовый комплект может добавить женщине или девушке сразу с десяток лет, особенно если сопроводить его высокой прической, тяжелыми аксессуарами и макияжем. Такой образ сыграет с вами злую шутку. Поэтому очень желательно его разбавлять. Самое классическое сочетание — с денимом. Это могут быть юбки, джинсы и даже шорты. Джинсы могут быть абсолютно разной длины, прямые или клеш. Это смотрится свежо и актуально. В этот образ можно добавить простой топ, футболку. Твидовый жакет должен быть с четырьмя карманами, на шелковой подкладке, цепочкой по низу и акцентной фурнитурой", — рекомендует эксперт.