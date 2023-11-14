Королевский стиль: как выбирать и носить твидовые вещи
Изделия из твида довольно необычны, поэтому при выборе обновки важно учесть ряд нюансов. О них расскажет эксперт.
Вещи из твида несколько лет назад вновь набрали популярность и стали трендом для холодного времени года. Как не ошибиться с выбором изделия из твида и как носить его, подчёркивая своё чувство стиля?
Эта ткань, вещи из которой часто можно увидеть на представительницах королевской семьи, отличается особенной плотностью. Изготавливается из шерсти, хлопка или льна, на ощупь слегка грубая. Как правило, на твидовую ткань наносится мелкий рисунок.
Ткань достаточно дорогостоящая, цена одной вещи может составлять 10-20 тысяч рублей. Неудивительно, ведь популярность твиду обеспечила Коко Шанель — то, что связано с этим именем, не может стоить дешево.
О том, как носить твид, рассказывает дизайнер бренда Monza, основатель компании Mono-Stil Елена Мельник:
"Твид является одним из лучших вложений в рациональный женский гардероб. Это классика, которая придает образу статусность и элегантность. При этом, с твидом нужно быть очень аккуратным. Я не рекомендую носить твидовый жакет в тон юбки из этой же ткани, потому что твидовый комплект может добавить женщине или девушке сразу с десяток лет, особенно если сопроводить его высокой прической, тяжелыми аксессуарами и макияжем. Такой образ сыграет с вами злую шутку. Поэтому очень желательно его разбавлять. Самое классическое сочетание — с денимом. Это могут быть юбки, джинсы и даже шорты. Джинсы могут быть абсолютно разной длины, прямые или клеш. Это смотрится свежо и актуально. В этот образ можно добавить простой топ, футболку. Твидовый жакет должен быть с четырьмя карманами, на шелковой подкладке, цепочкой по низу и акцентной фурнитурой", — рекомендует эксперт.
Гендерное равноправие
"Но несмотря на такой вариант классического жакета в стиле Шанель, сегодня представлено большое разнообразие других вариантов, выбрать именно свой фасон несложно. Твидовый жакет можно обыгрывать разными фактурами, так как он сам по себе уже необычный.
Напомню, твид — это переплетение шерстяных нитей, которые использовалась в гардеробе мужчины, и только благодаря Габриэль Шанель он появился в женском гардеробе. Поэтому он гармоничен в сочетании с кожаными брюками или юбками", — уточняет Елена Мельник.
И женственность
Но изначальное отношение твида к мужскому гардеробу не означает, что его не следует носить с жетственными нарядами из тонкой невесомой ткани. По словам Елены, это также допускается и образ от этого становится лишь интереснее:
"Твидовый жакет можно носить и с платьями. К примеру, использовать прием эклектики — с твидом сочетается какое-то легкое воздушное платье из шифона или с интересным принтом, совсем не связанным со стилистикой жакета. Получится смелый, но при этом понятный образ. Еще один вариант — французский шик, когда твидовый жакет сочетают с тельняшкой, беретом и джинсами или брюками. Что касается цветов, то здесь самая разнообразная цветовая гамма. Не стоит её бояться, нужно лишь подобрать оттенок под свой образ", — говорит она.
Почувствуйте себя королевской особой в элегантном твидовом наряде, пусть вас не смущает чрезмерная солидность изделий из твида.