Назван способ быстро устранить второй подбородок

Второй подбородок появляется не только тогда, когда у человека имеется лишний вес. Причина может быть еще в возрасте и анатомических особенностях. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Анна Смитнева.

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Она порекомендовала прибегнуть к современным аппаратным методикам, которые помогут продлить молодость без необходимости идти на радикальные меры. Одна из таких процедур — это ультразвуковой SMAS-лифтинг. Он помогает подтянуть контуры лица, убрать второй подбородок, сгладить носогубные заломы под воздействием ультразвуковых волн на подкожную систему мышц и связок.

— Процедура поможет избавиться от малярных мешков и брылей, устранить второй подбородок, уплотнить и подтянуть кожу, — рассказала врач в беседе с порталом «Страсти».

Кроме того, Смитнева назвала качественным игольчатый RF-лифтинг. Это двойное механико-термическое воздействие на мягкие ткани человека. Для этой процедуры используются индивидуальные насадки с изолированными позолоченными микроиглами, через которые в клетки кожи подается ток, стимулируя их на выработку коллагена и эластина.