Парикмахеры назвали три визуально старящие прически

В первую очередь эксперты обратили внимание на детскую челку, которую ранее носили актрисы Одри Хепберн , Эмма Уотсон и Эмма Робертс . Профессиональный парикмахер Дэни Эверсон считает, что такой элемент стрижки подчеркивает морщины на лбу и привлекает внимание к отекам.

«Слишком короткая челка стирает грань между молодостью и старением», — отметил он и посоветовал присмотреться к челке-шторке.

Кроме того, специалисты выделили короткие стрижки с ровным пробором посередине. По словам косметолога Ганимы Абдуллы, с возрастом волосы на макушке начинают редеть. В связи с этим она пояснила, что ровный пробор подчеркивает данную проблему, и порекомендовала укладывать пряди набок.