Телеведущая Аврора поделилась секретом молодости

То, что известная телеведущая Аврора потрясающе выглядит ни у кого не вызывает сомнений.

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Знаменитая блондинка с годами ничуть не меняется. Но в чем же секрет ее молодости?

Аврора в этом году отпраздновала свое 50-летие. Однако блондинка выглядит так, будто не постарела ни на год. Регулярно появляясь на светских мероприятиях Аврора довольно активно ведет и социальные сети. И, конечно, первое на что всегда обращают внимание поклонники журналистки — это ее безупречный внешний вид — подтянутое тело и восхитительная кожа.

Eva.ru

Во время очередной звездной вечеринки корреспонденты поинтересовались у Авроры — в чем секрет ее шикарной внешности. Как оказалось, он довольно прост.

«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать — много чего», — цитируют слова знаменитости интернет-издания.