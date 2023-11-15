Телеведущая Аврора поделилась секретом молодости
То, что известная телеведущая Аврора потрясающе выглядит ни у кого не вызывает сомнений.
Знаменитая блондинка с годами ничуть не меняется. Но в чем же секрет ее молодости?
Аврора в этом году отпраздновала свое 50-летие. Однако блондинка выглядит так, будто не постарела ни на год. Регулярно появляясь на светских мероприятиях Аврора довольно активно ведет и социальные сети. И, конечно, первое на что всегда обращают внимание поклонники журналистки — это ее безупречный внешний вид — подтянутое тело и восхитительная кожа.
Во время очередной звездной вечеринки корреспонденты поинтересовались у Авроры — в чем секрет ее шикарной внешности. Как оказалось, он довольно прост.
«На самом деле, ничего сложного. Просто регулярно и постоянно занимаешься своей внешностью. Не радикально, а понемногу, по чуть-чуть. Если вы меня спросите, что делать — много чего», — цитируют слова знаменитости интернет-издания.
Вот так Аврора дала понять, что народная мудрость о красоте, требующей жертв верна. Если женщина хочет хорошо выглядеть, то надо следить за своей внешностью и заниматься фигурой. Никакого иного секрета у звезды нет.