Прощай, целлюлит: обертывания для похудения в домашних условиях

Одним из действенных способов сбросить все "лишнее" является обертывание. Оно может избавить вас от надоевшей "апельсиновой корки", а также подтянуть кожу и сделать ее более гладкой. В данной статье постарались собрать несколько рецептов.

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Для начала стоит отметить, что некоторые обертывания для похудения в домашних условиях могут повлечь за собой неприятные последствия. Так что стоит внимательно отнестись к компонентам смеси, чтобы не получить, к примеру, аллергическую реакцию.

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Медовое обертывание

Мед является не только вкусным лакомством, но и эффективным продуктом для похудения. С его помощью стимулируется кровообращение, обмен веществ и активизируется процесс выделения лишней жидкости из организма. Использование этой сладости может быть горячим и холодным.

При горячем обертывании применяется мед, предварительно разогретый на водяной бане до 40-45 градусов. После нанесения смеси на проблемные зоны их необходимо будет обернуть пищевой пленкой. Далее следует полежать 40-60 минут под горячим одеялом, а после смыть теплой водой.

Если вы решите использовать холодное медовое обертывание, то рекомендуется применять исключительно свежий и жидкий продукт. Далее необходимо активно двигаться и разогревать мышцы до появления капелек пота. Данный способ может помочь тем женщинам, у которых целлюлит едва заметен.

Шоколадное обертывание

Данный вид обертывания считается одним из самых приятных. С его помощью можно не только поднять настроение, но и сделать кожу гладкой и подтянутой. Перед началом процедуры необходимо принять горячий душ и тщательно пройтись по телу мочалкой. Далее равномерно распределяем шоколадную смесь по проблемным зонам, оборачиваемся пищевой пленкой и лежим под теплым одеялом примерно час. После опять идем в душ, но на этот раз купаемся уже в теплой воде.

Кофейное обертывание

Для борьбы с лишними сантиметрами нередко используется и кофеин, обладающий неплохими жиросжигающими свойствами. Свежемолотый порошок или гуща из кофеварки наносится на кожу, которую необходимо предварительно очистить с помощью пилинга. Далее снизу-вверх наносим смесь, заматываемся пищевой пленкой, укутываемся в теплое одеяло и лежим так 20-80 минут. В первый раз лучше не "засиживаться" слишком долго. Во время процедуры по желанию и состоянию здоровья можно потренироваться, тем самым улучшив результат.