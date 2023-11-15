Косметолог: мода на огромные губы прошла

Косметолог и врач-дерматолог салона красоты Татьяна Грунина рассказала о процедуре по увеличению объема губ, а также о медицинских противопоказаниях и правилах после посещения врача.

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По ее словам, увеличение губ — это не только дань моде. Благодаря процедуре женщины могут избавиться от асимметрии, исправить контур, дисбаланс объема верхней или нижней губы, рубцы, которые могли остаться после операции, и попрощаться с комплексами.

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Она продолжила: - На самом деле спрос на контурную пластику губ не падал, поменялась лишь мода и взгляды на процедуру. Если раньше приходили девушки и хотели большие губы, или даже форму "плоский бант", то сейчас востребована естественность. Например, сохранить свою форму губ, но сделать их более выразительными.

Мода на увеличение губ пришла еще в 90-е. Тогда на экранах блистали зарубежные знаменитости, которые возвели моду на пухлые губы на небывалый уровень. А в России ближе к 2010-м годам стали популярными "утиные" губы, когда девушки на фото вытягивали их трубочкой и делали селфи. Однако мода на них быстро сошла на нет.

Но косметолог уверена, что в процедуре с коррекцией губ главное - не навредить клиенту, в том числе и с эстетической точки зрения.

Врач отметила: - Если придет девушка с пухлыми губами, с хорошим контуром и формой, я могу отказать в процедуре, потому что введение даже небольшого количества препарата может повлечь гиперкоррекцию. То есть это будет смотреться неуместно и неестественно.

Существуют и медицинские противопоказания к контурной пластике - беременность и лактация, герпес, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови, инфекционные воспалительные процессы в местах инъекций, аллергия (на анестетики, гиалуроновую кислоту) и индивидуальная непереносимость каких-то веществ.

Татьяна Грунина объяснила, что косметологи увеличивают губы филлерами - гелеобразными веществами, которые вводятся в глубокие слои кожи с помощью микроинъекций. К примеру, это гиалуроновая кислота и коллаген. Спустя время они рассасываются и не оставляют следов на губах. При этом быстрее филлер исчезнет, если девушка часто будет ходить в баню, сауну, активно заниматься спортом и силовыми упражнениями или из-за перепадов давления при перелетах, пишет Тульская служба новостей.

Косметолог перечислила особые правила поведения после контурной пластики.