Уроженку Башкирии признали самой красивой девушкой Азии
Модель из Сибая Илюза Исяндавлетова победила на конкурсе красоты «Мисс Азия», который проходил в Индии.
«Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после долгого дня и завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй», – написала красавица в своих соцсетях.
Илюзе Исяндавлетовой 22 года. Она окончила Башкирский государственный педагогический университет.
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В 2020 году девушка завоевала титул «Мисс Уфа», в 2021 году – «Мисс Республика», «1-я вице-мисс Азия – Сибирь» и Miss Continental Russia.
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