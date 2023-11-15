Странные дизайнерские вещи, которые вы никогда не наденете

Модные дома продают эти предметы гардероба по космическим ценам.

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В Сети бурно обсуждают коллекцию весна-лето 2024 модного дома Balenciaga, точнее, одну вещь — юбку, напоминающую махровое полотенце. Создатели предлагают всем желающим приобрести ее в свой гардероб всего за 925 долларов.

В соцсетях уже успели пошутить, что такая юбка идеально подойдет тем, кто «вышел из душа и уже везде опоздал».

Мы решили вспомнить, какие еще спорные вещи нам в разное время предлагали стилисты.

Шопер от ушедшего бренда

WomanHit.ru

Все тот же французский модный дом несколько лет назад представил необычный шопер. Казалось бы, придраться к оверсайз сумке сложно, но только не в этом случае. Дело в том, что дизайнеры вдохновлялись обычным шопером Ikea, который продавался на кассе в магазинах сети по скромной цене. Французские дизайнеры просили за свой вариант шведской сумки целы× 2 тысячи долларов. Что интересно, от покупателей не было отбоя.

Прозрачные джинсы

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Масс-маркет бренд Topshop некоторое время назад также шокировал своих поклонников. Дизайнеры решили не мелочиться и создали джинсы из прозрачного полиуретана. Какая польза от подобных брюк — никто не уточнял. А вот цена для масс-маркета довольно весомая — больше 100 долларов за пару. Через несколько месяцев после поступления джинсы пришлось снять с продажи, так как спросом такая дерзкая модель практически не пользовалась.

Меховые лодочки

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