Раскрыты способы избавиться от жирных волос навсегда

Специалисты посоветовали пересмотреть домашний уход. По словам Трикоми, больше всего в борьбе с жирностью прядей подойдут увлажняющие косметические средства. В то же время он предостерег от применения продуктов, усиливающих блеск волос. Вдобавок Трикоми призвал тщательно промывать кожу головы шампунем, а кондиционер наносить только на концы.