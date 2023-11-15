Бейби-лифтинг: секретная пластика, которую делают знаменитости

Эксперты считают, что среди них Кайли Дженнер и Белла Хадид

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Несколько лет назад в меню процедур по омоложению вошел бейби-ботокс. Косметологи предложили точечные инъекции в определенные области, чтобы не было мимических морщин, при этом мимика сохранялась. И звезды выстроились в очередь за уколами красоты.

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Докатился «детский» тренд и до хирургии. Бейби-лифтинг — теперь главное секретное оружие знаменитостей. Это не пластическая операция в стандартном понимании. А эффект от процедуры такой, будто звезда просто хорошо отдохнула. И ведь все верят.

Что такое детская подтяжка лица

По аналогии с бейби-ботоксом к детям, конечно, этот тренд никакого отношения не имеет. Такое милое название дали малоинвазивным операциям, на которые идут, чтобы подправить изменения в определенных зонах лица. Например, улучшить контур подбородка (сделать четким), линию шеи, скуловую область. Операцию выполяют с небольшими разрезами обычно вокруг мочки уха или за ушами.

Почему операцию выбирают звезды

Реабилитация после операции происходит быстрее, чем после стандартной подтяжки. Да и следов на лице незаметно. Неудивительно, что подобные хирургические вмешательства привлекают знаменитостей, которые за короткий срок хотят стать лучшей версией себя. Да еще, чтобы потом все поверили, что их не касалась рука хирурга. Конечно, специалисты не раскрывают имен знаменитостей, которые делали детсткую пластику. Но намекают, что на первый малоинвазивный лифтинг записываются еще в молодом возрасте, то есть от 25 лет, когда возрастные изменения не так заметны.

Это тренд получил название преомоложение и возник благодаря соцсетях и фильтрам. Если, как говорят эксперты, вы будете исправлять точечно только возникающие возрастные изменения, сможете дольше сохранить молодость. Великая силы маркетинга для обогащения косметической индустрии. И она работает.

WomanHit.ru

Эксперты заподозрили, что Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Белла Хадид делали бейби-лифтинг. Это можно проследить по их фото.

На детскую подтяжку в молодом возрасте также могут пойти те, кто хочет исправить какой-то надуманный дефект во внешности. Например, подтянуть щеки, изменить контур подбородка и т. д. Обычно подтяжку в этом случае сочетают с инъекциями филлеров и ботокса. Переодически ходят слухи, что к малоинвазивным подтяжкам прибегает Дженнифер Лопес. Она выглядит очень хорошо, в отличие от многих коллег по цеху в том же возрасте. Но в ее случае косметологи отрицают пластику. Они считают, что за четкость овала Дженнифер может поблагодарить аппаратные методики и точечные инъекции.

Почему нельзя добиться эффекта только с помощью инъекций

Зачем прибегать к малоинвазивной подтяжке, если можно обойтись меньшим из зол, а именно, сделать инъекции филлеров и ботокса по зонам.