Стилист Рогов назвал трендовую вещь на весну и лето

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал новый тренд в одежде на весну и лето 2024 года.

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По словам эксперта, в теплых сезонах грядущего года актуальными станут футболки поло. К такому выводу он пришел, проанализировав показы в том числе таких известных брендов, как Gucci, Miu Miu, Dries Van Noten и The Row.