Не носить мини после 50 и другие модные правила, которые стоит нарушать

Правила созданы, чтобы их нарушать, особенно, если они уже давно неактуальны и набили оскомину. Не бойтесь идти против этих стереотипов и будете на модной волне.

© WomanHit.ru

Серебряные и золотые украшения не стоит сочетать

Видео дня

Непонятно, кто придумал, что нельзя миксовать два металла. Но это правило стараются не нарушать до сих пор, а зря. Смешивая между собой серебряные и золотые украшения, вы можете получить интересное ювелирное изделие. Например, несколько цепочек из разных металлов создадут фантастическое ожерелье или же браслет. Да и ювелирные компании сейчас выпускают украшения из комбо двух металлов. Эксперты говорят, что единственное правило, которому стоит следовать в случае, если вы носите золото и серебро вместе — подобрать одежду, как идеальный фон. Надевайте однотонные вещи без принтов, чтобы не перегружать образ.

После 50 нельзя носить мини

После 50 мини не носить, обтягивающее не надевать. Лучше всего наряжаться в балахоны а-ля Пугачева, обязательно носить платочек и вязать носки. Наверняка вы об этом не раз слышали. Но стилисты выступают против стереотипов в стиле «вы пенсионерка, а не пионерка», утверждая, что женщина в любом возрасте может себе позволить носить все, что хочет. И не важно, она работает или уже на пенсии. Возраст в паспорте — не противопоказание для мини, не важно юбки или платья. Нужно только подобрать фасон по фигуре, длину (чуть выше колена или до колена), обязательно надевать колготки, если колени уже настигли возрастные изменения.

Длинная юбка в пол не для девушек маленького роста

Кто-то сказал, а все послушали, что длинная юбка в пол сделает миниатюрную девушку ниже ростом. И обходят ее стороной. Все зависит от модели. Выбирайте юбки с высокой талией, разрезами, желательно однотонных тонов. Тогда вы визуально будете выглядеть выше.

Блестящая одежда только для вечеринки

Образы на неделе моды и выходы стрит-стайл блогеров доказали, что блестящая одежда, вещи из тканей металлик хороши и в пир, и мир. Самый последний тренд — это сочетать серебряные брюки с повседневным верхом (блузками, майками, водолазками, пиджаками, свитерами). Если вы не готовы на столь радикальный шаг, выбирайте вещи с люрексом, шелковые платья в стиле хиппи, расшитые золотой нитью (комбинируйте со свитером), одежду с пайетками.

Вещи с горизонтальными полосами искажают фигуру

Считается, что горизонтальные полосы на водолазках, кофтах могут полнить, расширять там, где не надо. Но все зависит от толщины самих полос. Если они узкие, то могут стройнить и даже вытягивать в росте. Поверх модели наденьте черный жакет в мужском стиле.

Нельзя носить черный с коричневым или синим

Городской миф, который развеивают эксперты.

«Темные оттенки естественным образом хорошо сочетаются друг с другом, а комбо синего и черного выглядит особенно изысканно», — говорит стилист Милли Рич.