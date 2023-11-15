Стали известны зимние тренды, которые не выходят из моды

Эти вещи будут актуальны всегда.

Некоторые модные веяния остаются с нами на один сезон, другие же живут годами. Дизайнер Наз Маер рассказал порталу «Страсти», какие вещи в зимнем гардеробе никогда не выйдут из моды.

Первым в рейтинге самых надежных модных инвестиций выступает пальто прямого кроя. Дизайнер советует выбирать нейтральные оттенки: бежевый, светло-розовый, горчичный, темно-синий. Также можете приглядеться к цвету кэмэл — благородный и аристократичный, он впишется в любой повседневный образ.

Ботинки на грубой подошве также пригодятся в зимнем гардеробе. Маер советует выбирать модели чуть выше щиколотки — так обувь впишется в любой образ. Также лучшим решением будет выбрать овальную форму мыса — она всегда актуальна. По цвету же можно остановиться на черном варианте, так как он более универсален.

Классический джемпер не стоит сбрасывать со счетов даже в эпоху оверсайз-моделей. Стилист советует присмотреться к приталенным моделям с v-образным вырезом из шерсти или кашемира.

«Подобные вещи будут в тренде не один зимний сезон в отличие от оверсайза, который рано или поздно все равно уйдет в прошлое. Классические джемперы не менее удобно сочетать с джинсами на высокой посадке, твидовыми юбками, брюками. С такой вещью можно легко создать и многослойный образ, если надеть под нее тонкую рубашку с воротником», — подчеркнул дизайнер.

Шапка бини — завсегдатай повседневного зимнего лука и не выходит из моды уже долгое время. Ее можно носить и с пальто, и с пуховиком, и с дубленкой. Шапка должна быть гладкой вязки, облегать голову, без завернутой части сзади — это уже не актуально. Стилист советует также выбирать изделие без декора, удешевляющего образ.