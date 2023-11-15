Трихолог перечислила основные ошибки при сушке волос феном

При разумном подходе навредить волосам феном невозможно, даже если пользоваться им каждый день. Но есть ряд ошибок, которые могут повлиять на здоровье прядей и кожи головы. О них рассказала врач-косметолог, трихолог Анастасия Курская.

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Главным и важным показателем качества сушки волос является скорость воздушного потока. Чем она выше, тем лучше и безопаснее сушка. Поэтому не стоит покупать дешевые фены.

При их использовании структура прядей сильно травмируется, также есть риск получить ожог головы.

Курская отметила, что многие сушат волосы слишком долго. В среднем процедура должна занимать 10–30 минут, чтобы не пересушить пряди.

Кроме того, некоторые полагают, что чем горячее воздух, тем быстрее можно сделать сушку или укладку. Однако это также травмирует локоны. Лучше использовать средний температурный режим и не подносить фен вплотную к волосам. Курская напомнила, что не стоит забывать про использование термозащитных средств, передает aif.ru.