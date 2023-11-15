Что будет, если мыть голову раз в месяц

Трихолог Нагайцева: мытьё головы раз в месяц грозит выпадением волос. Хотя в соцсетях, конечно, утверждают совсем другое. По словам советчиков из TikTok, волосы стоит мыть раз в месяц, тогда кожа головы и сами волосы станут здоровее и вырастет конская грива. Однако такого результата точно не добиться, а вот обратного — пожалуйста, уверена специалистка.

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По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, мытьё волос — это процесс, связанный с гигиеной, а не чем-то иным. На коже головы, в зависимости от её сухости, с определённой скоростью накапливаются излишки себума, выделения потовых желёз и прочее, что нужно периодически удалять.

Мытьё головы с этим прекрасно справляется. А вот если этого не делать, то внутри этой массы может развиться что-то нехорошее — в ней прекрасно размножаются бактерии, а это прямая дорога к воспалениям, инфекциям, гнойничковым поражениям, которые потом придётся долго лечить, в том числе антибиотиками. Это может привести к выпадению волос.

Особенно нельзя таким трендам следовать людям, у которых себорейный дерматит, есть зуд или фолликулит. Мытьё головы раз в месяц может вызвать у них обострение. Лучше всего, считает трихолог, очищать кожу головы по мере загрязнения, которая происходит у каждого индивидуально. Людям с жирной кожей может требоваться ежедневное мытьё головы, а с сухой — хватит и раза в неделю.