Что будет, если мыть голову раз в месяц
Трихолог Нагайцева: мытьё головы раз в месяц грозит выпадением волос. Хотя в соцсетях, конечно, утверждают совсем другое. По словам советчиков из TikTok, волосы стоит мыть раз в месяц, тогда кожа головы и сами волосы станут здоровее и вырастет конская грива. Однако такого результата точно не добиться, а вот обратного — пожалуйста, уверена специалистка.
По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, мытьё волос — это процесс, связанный с гигиеной, а не чем-то иным. На коже головы, в зависимости от её сухости, с определённой скоростью накапливаются излишки себума, выделения потовых желёз и прочее, что нужно периодически удалять.
Мытьё головы с этим прекрасно справляется. А вот если этого не делать, то внутри этой массы может развиться что-то нехорошее — в ней прекрасно размножаются бактерии, а это прямая дорога к воспалениям, инфекциям, гнойничковым поражениям, которые потом придётся долго лечить, в том числе антибиотиками. Это может привести к выпадению волос.
Особенно нельзя таким трендам следовать людям, у которых себорейный дерматит, есть зуд или фолликулит. Мытьё головы раз в месяц может вызвать у них обострение. Лучше всего, считает трихолог, очищать кожу головы по мере загрязнения, которая происходит у каждого индивидуально. Людям с жирной кожей может требоваться ежедневное мытьё головы, а с сухой — хватит и раза в неделю.
А чтобы волосы действительно росли, нужно не на гигиену упор делать, а на качество своей жизни. Директор по продукту и разработкам Prosto Cosmetics Виктория Шарапова рассказала о 6 неочевидных факторах, которые влияют на здоровье и рост волос. Среди них — здоровое питание, потребление достаточного количества воды, правильный уход и так далее.