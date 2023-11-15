Какие зимние вещи никогда не выйдут из моды

«Подобные вещи будут в тренде не один зимний сезон, в отличие от оверсайза, который рано или поздно все равно уйдет в прошлое. С такой вещью можно легко создать и многослойный образ, если надеть под нее тонкую рубашку с воротником», — подытожил он.