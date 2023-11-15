На зимнем пуховике не должно быть заломов

Специалисты Роскачества совместно с Легпром РФ дали несколько советов, на что стоит обратить внимание при выборе пуховика.

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В первую очередь нужно проверить качество материала - сжать небольшой кусочек ткани посильнее. Если после на поверхности остались складки или заломы, то это сигнал о плохом качестве. Материал должен быть достаточно мягким и легко расправляться после сжатия.

По мнению экспертов, современный пуховик сам по себе достаточно легкий. Его вес зависит от наполнителя. Сейчас производители используют различные натуральные и синтетические материалы. Поэтому при покупке нужно внимательно прочитать состав. Если человек хочет купить верхнюю одежду с натуральным пухом, то сначала нужно обратить внимание на пропорции пуха и пера на бирке. Последнего не должно быть более 20%.

Подкладка пуховика контактирует непосредственно с телом человека, поэтому она должна быть качественная. Стоит выбрать "дышащий" материал, сохраняющий тепло. К примеру, от полиэстера будет потеть спина, а подкладки из атласа, вискозы или поливискозы более практичные и приятные телу.

Фурнитура (молнии, клепки и пуговицы) должна хорошо работать. Например, молния легко застегиваться, не закусывая зубчики. Иначе застежка быстро сломается при носке. Швы изделия должны быть плотными, а нитки не должны торчать. Строчка ровная, без прерываний и колебаний.

Во время примерки специалисты рекомендуют поднять руки вверх, нагнуться и присесть. Не должно быть никаких стеснений. Если же швы начинают потрескивать, то размер или фасон лучше заменить.