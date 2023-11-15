В Роскачестве рассказали, что на зимнем пуховике не должно быть заломов
Специалисты Роскачества совместно с Легпром РФ дали несколько советов, на что стоит обратить внимание при выборе пуховика.
В первую очередь нужно проверить качество материала - сжать небольшой кусочек ткани посильнее. Если после на поверхности остались складки или заломы, то это сигнал о плохом качестве. Материал должен быть достаточно мягким и легко расправляться после сжатия.
По мнению экспертов, современный пуховик сам по себе достаточно легкий. Его вес зависит от наполнителя. Сейчас производители используют различные натуральные и синтетические материалы. Поэтому при покупке нужно внимательно прочитать состав. Если человек хочет купить верхнюю одежду с натуральным пухом, то сначала нужно обратить внимание на пропорции пуха и пера на бирке. Последнего не должно быть более 20%.
Подкладка пуховика контактирует непосредственно с телом человека, поэтому она должна быть качественная. Стоит выбрать "дышащий" материал, сохраняющий тепло. К примеру, от полиэстера будет потеть спина, а подкладки из атласа, вискозы или поливискозы более практичные и приятные телу.
Фурнитура (молнии, клепки и пуговицы) должна хорошо работать. Например, молния легко застегиваться, не закусывая зубчики. Иначе застежка быстро сломается при носке. Швы изделия должны быть плотными, а нитки не должны торчать. Строчка ровная, без прерываний и колебаний.
Во время примерки специалисты рекомендуют поднять руки вверх, нагнуться и присесть. Не должно быть никаких стеснений. Если же швы начинают потрескивать, то размер или фасон лучше заменить.
Еще производители указывают плотность набивки, исходя из количества наполнителя в граммах на квадратный метр изделия. Так, 150 г/кв. м выдерживают мороз от -50 градусов и ниже, а 80-100 г/кв. м - оптимальный вариант для холодной осени и начала зимы до -15 градусов.