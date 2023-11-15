Почему стоит отдавать предпочтение брендам уходовой косметики отечественного производителя

Если вы хотите сегодня приобрести то, что войдет в моду завтра, смотреть надо точно не в сторону гигантов рынка. Тренды для больших компаний задают локальные бренды. И это далеко не единственная причина, по которой стоит присмотреться к отечественной уходовой косметике. Об инновационности, экологичности и разнообразии рассказывает наш эксперт Вита Носова.

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Аутентичность

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История российской косметики началась с Альфонса Ралле, который приехал в нашу страну, чтобы основать фабрику, в середине девятнадцатого века. Сам он родился близ Парижа, его парфюмеры также были французами и даже сырье закупалось в стране лягушек и камамбера. Несмотря на такой «французский» старт, отечественная косметологическая промышленность вскоре пошла своим путем и выработала особый стиль.

Традиции, культурное наследие и уникальная природа не могут не отражаться на российских брендах. Одни компании внедряют технологии, которые развились из традиционных. Дизайн других вдохновлен национальными мотивами. Третьи в своей косметике используют дикорастущие травы Сибири.

Аутентичные бренды из других стран до нашего рынка зачастую не доходят. На полках магазинов мы видим только самый массовый продукт, которым пользуются сотни тысяч людей по всему миру. Если хочется пользоваться чем-то действительно уникальным, необычным, чего не найти в Корее или США, то стоит обратить внимание на уходовые средства от местных компаний.

Инновации

Времена довольно однотипной с виду советской косметики в прошлом. Для российских брендов важно не только качество и современность технологий, но и трендовый дизайн.

К слову о технологиях. Сегодня в России работает множество научных групп, которые занимаются исследованием новых молекул и компонентов. Косметическая химия идет в ногу со временем. Комплексы пептидов, липосомальные технологии, новые активных компонентов — все это изучается, разрабатывается не только в институтах по всей стране, но и в лабораториях фармацевтических компаний.

Разнообразие

Два предыдущих пункта логически подводят к третьему. Практически каждый день появляются новые локальные бренды, новые продукты. И именно из-за стремления рынка и к аутентичности, и к инновациям, компании не стремятся копировать друг друга, а, напротив, хотят предложить что-то новое. Поэтому ассортимент действительно широкий: каждый найдет что-то подходящее.

Кроме того, для российских брендов уходовой косметики характерно использование компонентов с доказанной эффективностью. Поскольку разных исследований проводится очень много, то соответственно и разнообразных средств более чем достаточно.

Этичность

Экологичность сегодня в тренде. Многие из отечественных брендов делают выбор в пользу безопасного для окружающей среды производства, использованию натуральных ингредиентов. Это подтверждает статистика: согласно исследованию бюро СТЕКТЕХ, появляется все больше и больше отечественных компаний, следующих принципам экологичности. И их доля будет только расти.

Кроме того, многие компании отказываются от тестов на животных. Таким образом, российские компании следуют принципам этичности.

Поддержка российского производства

Сегодняшний день полон трудностей для локального производителя. Но все препятствия становятся преодолимы, если потребитель поддерживает компанию тем, что покупает ее продукцию. Более того, такая покупка — вклад во всю отрасль.

Так что же выбрать?

Отечественная косметика зачастую ассоциируется с низким качеством, сомнительной рецептурой и устаревшим дизайном. И производителям приходится прикладывать множество усилий, чтобы сломать этот стереотип.