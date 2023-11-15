Четыре лайфхака стильного образа для девушек plus size

Стилист поделился модными хитростями.

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Подобрать вещи для пышной фигуры — тот еще квест. Не всегда вещь садится так, как хотелось бы ее на себе видеть. Вместе со стилистом Ириной Мерман мы расскажем о модных лайфхаках для девушек plus size.

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Никакого контраста!

«Не допускайте контраста между верхом и низом. Лучше выбирать костюмы или удлиненные платья, тем самым формируется вертикаль в образе которая вас визуально вытягивает, а значит стройнит. Да и тем более костюм — одна из самых незаменимых позиций в гардеробе, плюс на пике популярности брючные женские костюмы. А если он еще и будет сочетаться с вещами вашего гардероба, формируя несколько новых образов», — говорит Ирина. К слову, в зимний период брючные костюмы будут как никогда кстати и для офиса, и для выхода на неофициальные мероприятия, поэтому берите на заметку.

Сделайте акцент на утонченных местах

Стилист рекомендует: «Показывайте свои самые утонченные места. У кого-то это будут запястья, щиколотки, плечи или декольте. А у кого-то — выраженная талия, значит силуэт должен быть приталенный. Или укороченные брюки, чтобы показать щиколотки или рукава. Кстати, закатанные рукава до уровня талия в жакете или свитере всегда будут вас визуально вытягивать и "облегчать». Об украшениях, кстати, не стоит забывать даже при жестком дресс-коде. Кроме того, вы можете с их помощью привлечь внимание к нужным частям тела в вашем образе.

Многослойность

Как говорит Ирина, тренд на многослойность особенно актуален для девушек plus size: «Удлиненные жакеты, кардиганы, все это дает еще больше вертикалей в образе, а значит стройнит. Только обращайте внимание на фактуру ткани. Ткань должна быть плотная (не хлипкая)». Эксперт отмечает, что, чем тоньше ткань, тем больше она показывает любые неровности на коже.

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