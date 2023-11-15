Четыре лайфхака стильного образа для девушек plus size
Стилист поделился модными хитростями.
Подобрать вещи для пышной фигуры — тот еще квест. Не всегда вещь садится так, как хотелось бы ее на себе видеть. Вместе со стилистом Ириной Мерман мы расскажем о модных лайфхаках для девушек plus size.
Никакого контраста!
«Не допускайте контраста между верхом и низом. Лучше выбирать костюмы или удлиненные платья, тем самым формируется вертикаль в образе которая вас визуально вытягивает, а значит стройнит. Да и тем более костюм — одна из самых незаменимых позиций в гардеробе, плюс на пике популярности брючные женские костюмы. А если он еще и будет сочетаться с вещами вашего гардероба, формируя несколько новых образов», — говорит Ирина. К слову, в зимний период брючные костюмы будут как никогда кстати и для офиса, и для выхода на неофициальные мероприятия, поэтому берите на заметку.
Сделайте акцент на утонченных местах
Стилист рекомендует: «Показывайте свои самые утонченные места. У кого-то это будут запястья, щиколотки, плечи или декольте. А у кого-то — выраженная талия, значит силуэт должен быть приталенный. Или укороченные брюки, чтобы показать щиколотки или рукава. Кстати, закатанные рукава до уровня талия в жакете или свитере всегда будут вас визуально вытягивать и "облегчать». Об украшениях, кстати, не стоит забывать даже при жестком дресс-коде. Кроме того, вы можете с их помощью привлечь внимание к нужным частям тела в вашем образе.
Многослойность
Как говорит Ирина, тренд на многослойность особенно актуален для девушек plus size: «Удлиненные жакеты, кардиганы, все это дает еще больше вертикалей в образе, а значит стройнит. Только обращайте внимание на фактуру ткани. Ткань должна быть плотная (не хлипкая)». Эксперт отмечает, что, чем тоньше ткань, тем больше она показывает любые неровности на коже.
Размер украшений
Возвращаясь к украшениям, стоит выделить им отдельный пункт. «Слишком тонкие и мелкие аксессуары не носим, все соответствует вашему размеру и росту. Желаете тонкую цепь? Для вас она будет более крупной, чем стандартная. То же самое с ремнями, самый тонкий ремень для вас это ширина двух ваших пальцев, сложите их вместе и посмотрите, какой ширины должен быть для вас ремень на талию», — поясняет стилист.