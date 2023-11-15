Как Роузи Хантингтон-Уайтли нашла свой стиль в одежде

Минималистичная Роузи Хантингтон-Уайтли: как она нашла свой стиль в одежде
Некоторым идёт всё, что они ни наденут, но британская манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли, по её словам, не из их числа. Она славится элегантным и непринуждённым стилем, развивает собственный бренд высокого минимализма и утверждает, что достижение этих результатов отняло много сил и времени.
«Я просто выяснила, что мне идёт, - поведала Роузи в беседе с Harper’s Bazaar. – Если меня одеть неправильно, то я не смогу это носить – я не обладаю телом, которое можно поместить во что угодно. Но если подобрать правильный образ, то я выиграю. За 20 лет работы перед камерой я узнала, что подходит моему телу, а что нет. Каждый уникален и должен понять, что ему идёт, чтобы уверенно себя чувствовать – в этом заключается хороший стиль».
Как оказалось, лишь к 30-и Хантингтон-Уайтли нащупала верный путь в искусстве одеваться и стала склоняться к этому характерному, нейтральному в цветовом плане, выверенному стилю, по которому её знают сегодня.
«Когда мне было двадцать, я погрузилась в принты, было много цветов, оборок и кружева – в некотором роде я одевалась более богемно. Часто носила шорты, шляпы и ковбойские сапоги, - с улыбкой отметила она. – Как-то мне доставили в Лос-Анджелес из камеры хранения старые вещи - (жених, актёр) Джейсон (Стэйтем) зашёл ко мне в гардеробную и был поражён, он не мог поверить, что я так одевалась. Было много цвета, блёсток. И многое из этого я храню, потому что (моей дочери) Белле может что-то, действительно, понравиться. Но я не надену эти вещи сейчас».
Несмотря на кардинальное изменение стиля, Роузи утверждает, что всегда относилась к моде одинаково.
«Я всегда хотела комфорта, и речь идёт не о поясе на резинке. Просто я не хочу, чтобы одежда меня одевала. Я хочу заходить в комнату, и чтобы люди прежде всего видели меня, а не мой наряд. Я даже не хочу быть слишком «в образе», если вы понимаете. Хочу чувствовать себя менее заметной, чем выставлять себя напоказ; в таком случае я чувствую себя, действительно, прекрасно».
Естественно, изменение трендов сыграло роль и направило Хантингтон-Уайтли к минимализму, но она утверждает, что этот стиль, на самом деле, соответствует её образу жизни, поэтому и был принят.
«Когда я родила сына, вернулся минимализм 90-х, и я просто обратила на него внимание. Сейчас я занимаюсь чётким редактированием – у меня, действительно, немного одежды. Я инвестирую в вещи, которые надеваю снова и снова, год за годом. И я избегаю всего сезонного».