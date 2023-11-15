Как Роузи Хантингтон-Уайтли нашла свой стиль в одежде

«Когда мне было двадцать, я погрузилась в принты, было много цветов, оборок и кружева – в некотором роде я одевалась более богемно. Часто носила шорты, шляпы и ковбойские сапоги, - с улыбкой отметила она. – Как-то мне доставили в Лос-Анджелес из камеры хранения старые вещи - (жених, актёр) Джейсон (Стэйтем) зашёл ко мне в гардеробную и был поражён, он не мог поверить, что я так одевалась. Было много цвета, блёсток. И многое из этого я храню, потому что (моей дочери) Белле может что-то, действительно, понравиться. Но я не надену эти вещи сейчас».