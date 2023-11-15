Стилист рассказал об одной трендовой вещи 2024

Стилист Александр Рогов назвал одну трендовую вещь 2024 года, которая будет актуальна весной и летом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Эксперт посоветовал носить футболки поло актуальных фасонов.

"Предлагаю начинать готовиться к весне — так и зима быстро пройдет! Один из трендов сезона весна/лето 24 это поло!" — написал Рогов.

Он также прикрепил фото с анализом последних коллекций Gucci, Miu Miu, Dries Van Noten и The Row на мировых Неделях моды.

Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Осенью он также посоветовал купить кожаные шлепанцы. Носить их стилист предложил с теплыми носками.

Еще одним модным трендом осени 2023 года Александр Рогов считает серые кардиганы. Носить их стилист предложил с джинсами, юбками и короткими шерстяными шортами.