Топ цветов для встречи Нового года-2024

2024 год пройдёт под знаком зелёного деревянного Дракона. Чтобы вызвать расположение символа года, необходимо выбрать такую цветовую гамму наряда, которая его не разочарует.

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Дракону по душе яркость и блеск. Поэтому он обрадуется, увидев на вас наряд красного, золотого или чёрного оттенка (можно дополнить лук аксессуарами тех же цветов).

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Особенно удачным считается сочетание золота с красным или зелёным цветом. Можно надеть красные туфли к золотому платью или, как вариант, дополнить классическое чёрное/зелёное платье золотыми украшениями. Чёрная рубашка в сочетании с брюками или чёрный костюм — беспроигрышный вариант для мужчин. Лук можно дополнить красным либо зелёным галстуком, ремнём с массивной пряжкой.

Нежелательно выбирать для новогодней ночи наряды голубого, розового, бежевого, коричневого цветов — они расстраивают Дракона.

Учитываем нюансы

Подойдут наряды из бархата, велюра или атласа/шёлка. Их изысканность и блеск "притянут" к вам богатство в наступающем году. Фасон и длина деталей вашего образа зависят только от предпочтений и обстановки праздника. Дома можно надеть что-то более "расслабленное" (но, конечно же, не пижаму или халат), а для торжества в ресторане лучше выбрать нечто изысканное. Главное, чтобы образ был гармоничным и нравился вам.

Лёгкие юбки из шёлка или атласа в сочетании с каблуком – шпилькой сделают ваш образ утончённым и изысканным. Не менее запоминающимся будет образ, состоящий из такой юбки, дополненной джемпером и кедами. Юбка-солнце из бархата отлично сочетается с открытой обувью, с ремешками или лентами, поэтому можете достать из шкафа убранные туда в конце лета босоножки (если ваш праздник проходит в закрытом помещении, такая обувь вполне уместна). Юбка-плиссе сама по себе весьма самодостаточна, поэтому может стать центральной частью вашего образа и самым ярким его акцентом.

В новогодних нарядах допустима пышность, поэтому многослойная юбка или объёмные рукава блузки/платья сделают вас звездой праздничной вечеринки.

Пайетки, блёстки, яркие принты — то, без чего не обойтись в новогоднюю ночь. Праздник должен быть ярким.